Brighton surpreende, marca três vezes no primeiro tempo e vence Manchester United

Neste domingo (19), o Brighton and Hove Albion derrotou o Manchester United, por 3 a 2, pela segunda rodada da Premier League. Jogando em casa, no Falmer Stadium, o time de Hove, não deu chances para os Diabos Vermelhos, liquidando a partida ainda no primeiro tempo.

O primeiro lance de perigo do jogo, foi protagonizado pelo United. Aos nove minutos, Lukaku recuperou a bola no campo de ataque, recebeu passe de Pogba, invadiu a área, mas acabou chutando para fora, desperdiçando uma grande oportunidade.

Logo aos 20 minutos, o Brighton foi obrigado a fazer sua primeira substituição, quando o zagueiro Leon Balogun, lesionado, deu lugar a Lewis Dunk. A mudança não afetou a equipe da casa, que logo depois, aos 24 minutos, abriu o placar. O meia Salomon March cruzou rasteiro, e o centroavante Glenn Murray, antecipou o goleiro De Gea, marcando um belo gol, o primeiro da partida.

Na sequência, sem dar tempo para a equipe de Mourinho respirar, os “Seagulls” marcaram o seu segundo gol. Após um bate rebate no escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Duffy, que dominou e bateu firme de perna esquerda, sem chances para De Gea.

Aos 33, Lukaku tentou recolocar o Manchester na partida. Após uma jogada de escanteio, o atacante belga aproveitou a sobra no chute prensado de Luke Shaw, e ao ver a bola quicando dentro da pequena área, só teve o trabalho de escorar de cabeça para o fundo das redes.

O Brighton não se abalou com o gol sofrido, e continuou partindo para cima. Aos 40, após um tiro de meta mal batido pelo espanhol De Gea, o meia brasileiro Fred, perdeu a bola no meio de campo. Na sequência da jogada, Bailly acabou dando um carrinho, derrubando Gross dentro da área. Pênalti para os “Seagulls”. O próprio Gross foi para a cobrança, e mesmo batendo mal, no meio do gol, o alemão contou com a sorte, ao ver a bola resvalar na perna de De Gea e morrer no fundo do gol.

Após um primeiro tempo tenebroso, o técnico José Mourinho se viu obrigado a mexer na equipe. No intervalo, o português promoveu as entradas de Rashford e Lingard, substituindo respectivamente, Juan Mata e Andreas Pereira.

Após as mudanças, o United passou a ter mais posse de bola, mas sem nenhuma objetividade. O time trocava passes no campo de defesa sem levar nenhum perigo ao seu adversário. Aos 74, Pogba arriscou de fora da área, mas acabou parando na grande defesa do goleiro Matt Ryan.

Quando o jogo já se encaminhava para o final, aos 93, Fellaini que tinha entrado no lugar de Martial, foi derrubado por Duffy dentro da área. Na cobrança de pênalti, Pogba bateu de perna direita no meio do gol e diminuiu para o Manchester.

Com o resultado, o Brighton conseguiu sua primeira vitória na Premier League, já que na rodada de número um, havia sido derrotado para o Watford, por 2 a 0.

O Brighton and Hove Albion jogará no próximo sábado (25), quando enfrentará o Liverpool, em Anfiled. Já o Manchester United voltará a campo no dia 27, quando terá pela frente o embalado Tottenham, no Old Trafford.