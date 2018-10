Em jogo histórico, Barcelona atropela Real Madrid e vence o "El Clasico"

No início da tarde deste domingo (28), o grande e sempre esperado jogo da La Liga aconteceu. O confronto do "El Clasico" entre Barcelona e Real Madrid no Estádio do Camp Nou. Mais uma vez, os dois clubes fizeram um jogo histórico.

Uma partida eletrizante desde o seu apito inicial, com um Barça sem Messi e um Real desconfiado. A expectativa era grande, e não deu outra, o público presenciou mais uma vez um espetáculo de jogo, principalmente por parte do Barça que aplicou uma bela goleada de 5-1 sobre o seu maior rival.

No primeiro tempo

O jogo se iniciou com uma grande pressão por parte do Barça, jogando em casa e com o apoio da torcida, era necessário buscar a vitória sobre o rival. E não demorou muito para o primeiro gol sair, o brasileiro Philippe Coutinho, logo aos 10 minutos de jogo abriu o placar para o clube da casa, após uma bela jogada do lateral Jordi Alba.

A partida continuava tranquila para o Barcelona, o Real Madrid, pouco assustava. Com isso, aos 30 minutos de partida, mais um marco histórico do "El Clasico" acontecia. O uso do VAR pela primeira vez no clássico era utilizado, isso porque o zagueiro Varane cometeu pênalti em cima do uruguaio Luis Suárez. Após alguns minutos de consulta, o árbitro José Martínez confirmou a penalidade e o atacante converteu a cobrança, abrindo mais ainda a vantagem para o time catalão e levando o 2-0 para o intervalo.

Segunda etapa

Na volta aos gramados, o técnico merengue realizou a primeira mudança na sua equipe. Lopetegui tirou Varane para a entrada do ponta Lucas Vazquez, mudando totalmente o padrão tático da equipe, e para a surpresa de todos, a mudança deu resultado. A blitz merengue no inicio do segundo tempo era enorme, com Marcelo jogando mais avançado e Isco aparecendo mais para o jogo, as chances foram sendo criadas e logo aos 5 minutos, o brasileiro conseguiu diminuir para os merengues após a bola sobrar dentro da área.

Após o gol, os blancos partia para cima com tudo, jogando melhor que o Barcelona, o time merengue chegava fácil ao gol com a nova formação tática estabelecida pelo técnico madridista. Isco, Lucas, Marcelo e Benzema comandavam o ataque merengue, mas as chances eram desperdiçadas uma após a outra.

Com o desenrolar da partida, o Barça foi se encontrando, e com isso, a estrela de outro jogador sul americano começou a brilhar novamente, Luis Suarez. Aos 30 minutos do segundo tempo, o uruguaio recebeu de Sergi Roberto na grande área e com a ajuda também da sorte, chutou para o gol que com um leve desvio, acabou matando o goleiro belga Courtois.

Com 3-1 no placar, o Real ainda buscava uma reação, porém, o dia era de Suárez. Aos 37 minutos o atacante novamente recebeu do lateral e saiu cara a cara com goleiro, e com um leve toque, encobriu o gigante Courtois, marcando assim o quarto gol do Barça. Para fechar o placar e mostrar que o dia era dos sul americanos, o chileno Arturo Vidal aos 42 de jogo recebeu de Dembélé após falha de Sergio Ramos e desta forma, decretou a goleada final de 5-1 do Barça sobre o Real Madrid.

A vitória no clássico faz com que o Barça retorne à liderança da La Liga com 21 pontos em 10 jogos. Já o Real, atravessa talvez o seu pior ano do século, parado na 9° posição da La Liga, e somando com a derrota de hoje, o número de 5 jogos sem vencer na competição.

As equipes agora focam seu calendário na Copa del Rey, o Real enfrenta o Melilla, enquanto o Barça pega o Cultura Leonesa, ambos os jogos acontecem no próximo dia 31/10.