Luka Modric supera Cristiano Ronaldo e vence a Bola de Ouro 

Luka Modric foi o escolhido para a Bola de Ouro de 2018. O meia croata do Real Madrid ganhou o prêmio nesta segunda-feira (3) em Paris. Vale lembrar que há alguns meses atrás o meia também havia faturado o Fifa The Best.

O ano do croata foi repleto de conquistas e também feitos históricos como a final e o vice-campeonato inédito com a seleção croata na Copa do Mundo da Rússia. Pelo Real, Modric mais uma vez venceu uma UEFA Champions League pelo clube espanhol. O jogador após receber o prêmio confessou estar vivendo um grande sonho!

"É uma emoção muito grande. É difícil falar. É um sonho realizado. Gostaria de agradecer aos meus companheiros, meus treinadores, staff do Real Madrid, companheiros de seleção e minha família. Quando criança, todos temos sonhos. Meu sonho era jogar em uma grande equipe e ganhar um prêmio com esse" - disse.

Junto ao croata, a norueguesa Ada Hegerberg ganhou também a Bola de Ouro no futebol feminino e por fim, o francês Mbappé, campeão mundial sobre a seleção de Modric, foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo, o prêmio Raymond Kopa.

O meia ainda desbancou o ex-companheiro de equipe Cristiano Ronaldo, que ficou em 2° lugar e também outro campeão mundial, o atacante Antoine Griezmann, que pegou o 3° lugar. Nenhum brasileiro ficou no top 10, o mais próximo foi Neymar, que ficou em 12°.

Com o título o croata passa a ser o sétimo jogador do Real Madrid a ganhar uma Bola de Ouro, fazendo com que assim o clube entre para a história, sendo o único a ter sete jogadores diferentes que já ganharam o prêmio.