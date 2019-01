Tata Martino é anunciado como novo técnico da seleção mexicana

A seleção mexicana anunciou na última segunda-feira (7), seu novo treinador. O argentino Tata Martino, ex-técnico do Barcelona, assume efetivamente no lugar do brasileiro Ricardo “Tuca” Ferretti, que ocupava o cargo de forma interina. Os “aztecas” estavam sem um comandante efetivo desde a saída de Juan Carlos Osorio, que encerrou seu ciclo logo após a eliminação na Copa do Mundo da Rússia, nas oitavas de final, diante do Brasil.

Martino chega logo após conquistar o título da Major League Soccer, dos Estados Unidos, com o Atlanta United.

O presidente da Federação Mexicana de Futebol, Yon de Luisa, e o diretor Guillermo Cantú, se mostraram confiantes com a chegada de Tata, que durante a apresentação falou dos planos para a Copa do Mundo de 2022.

"Há um início de trabalho, de compromisso e honestidade. Agora, estou focado no objetivo de chegar às quartas de final do Mundial, mas, antes, temos de definir um sistema de jogo e uma diretriz de trabalho clara", disse o novo comandante do México.

O clube anunciou a chegada do treinador de 56 anos através das redes sociais, exaltando a experiência de Martino. Além de Barcelona e Atlanta United, Tata teve uma passagem importante pelo Newell’s Old Boys na temporada 2012/2013, quando chegou até as semifinais da Libertadores, além de trabalhos nas seleções da Argentina e Paraguai.