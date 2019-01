Salah é eleito o melhor jogador africano pelo segundo ano consecutivo

O atacante egípcio Mohamed Salah venceu pelo segundo ano consecutivo o prêmio de melhor jogador africano do mundo. Em premiação concedida pela CAF (Confederação Africana de Futebol), o atleta do Liverpool bateu outros dois jogadores que também atuam no futebol inglês, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e o senegalês Sadio Mané, companheiro de Salah nos “Reds”.

O prêmio entregue em cerimônia realizada no Senegal, na última terça-feira (08), é decidido através de um painel de votação que conta com técnicos e capitães das seleções nacionais, além de um grupo de funcionários e jornalistas.

O jogador de 26 anos não é o primeiro atleta do Egito a levar o troféu, já que Mahmoud Al Khatib, mais conhecido como “Bibo”, recebeu o prêmio em 1983.

Na cerimônia, Salah falou sobre o sentimento de receber tal premiação:

"Eu sonhava em ganhar este prêmio desde que era criança, e agora consegui fazer isso duas vezes seguidas", disse Salah logo após receber seu troféu em Dakar.

O egípcio também agradeceu a todos aqueles que o apoiam, dedicando o troféu ao seu país natal:

"Meus agradecimentos vão para minha família, meus companheiros e meus fãs e eu dedico este troféu para minha terra natal, o Egito", concluiu.

Na temporada passada (2017-18) o jogador marcou 44 gols, ajudando seu clube a chegar à final da Liga dos Campeões, além de marcar duas vezes na Copa do Mundo da Rússia.

Salah, Mané e Aubameyang ainda foram nomeados para a África Best XI 2018, que forma a seleção dos melhores jogadores nascidos no continente africano. Além dos três atletas, outros jogadores que também atuam no futebol inglês ingressaram a seleção da África, como o zagueiro Eric Bailly (Manchester United), os meia Riyad Mahrez (Manchester City) e Naby Keita (Liverpool), além do lateral-esquerdo Serge Aurier (Tottenham).