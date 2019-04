Técnico Vincenzo Montella volta à Fiorentina após quatro anos

Foi confirmado nesta quarta-feira (10) o retorno após quatro anos do técnico Vincenzo Montella, 44 anos, ao comando da Fiorentina. Montella chega para substituir Stefano Pioli, que pediu demissão nesta terça-feira (9) após uma sequência de sete jogos da Viola sem vitória, o último deles uma derrota em casa para o vice-lanterna Frosinone. Um dia antes, na segunda-feira (8), a diretoria do clube de Florença havia confirmado a permanência de Pioli, que acabou saindo por conta própria na sequência.

A Fiorentina faz uma temporada ruim no Italiano. O time ocupa apenas o 10º lugar na Serie A, com 39 pontos, campanha de oito vitórias, 15 empates e oito derrotas. A Viola, porém, está na disputa das semifinais da Copa da Itália, onde enfrenta a Atalanta por vaga na final no próximo dia 25, em Bérgamo. Na ida, empate por 3 a 3 em Florença.

Montella fez um trabalho marcante na Fiorentina entre 2012 e 2015, seu terceiro trabalho à época, após passagens por Roma e Catania. A Viola terminou na quarta colocação da Serie A nas três temporadas em que o treinador esteve em Florença, algo que não aconteceu desde que ele deixou o Artemio Franchi. Além disso, a equipe foi vice-campeã da Copa da Itália em 2013-14 e alcançou as semifinais da Copa e da Europa League em 2014-15. No total, foram 153 jogos no comando da equipe, com 81 vitórias, 32 empate e 40 derrotas - aproveitamento de 59,9%.

Após sair da Fiorentina, Montella não conseguiu grandes trabalhos, com passagens curtas por Sampdoria, Milan e Sevilla.

À época, Montella acabou deixando a Fiorentina por conta de um desgaste na relação com o diretor de futebol Pantaleo Corvino, que continua no clube, mas deve sair após o fim desta temporada. O retorno do treinador é uma decisão bancada pela diretoria do clube, comandada pelos irmãos Della Valle.

A Fiorentina volta a campo no próximo domingo (14), quando joga dentro de casa o Derby Dell'Apennino diante do Bologna, às 10h.