Lei do ex! Di María dá show e PSG vence Real Madrid na Champions League

Mesmo desfalcado, o PSG não tomou conhecimento e bateu o Real Madrid por 3 a 0 nesta quarta-feira (18), jogando em casa, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Com dois gols marcados na primeira etapa e ainda iniciando a jogada do terceiro gol, marcado pelo lateral Meunier nos acréscimos do segundo tempo, Di Maria acabou sendo o grande craque do confronto.

A torcida parisiense estava muito preocupada em enfrentar o Real Madrid, principalmente graças aos desfalques de Neymar, Mbappé e Cavani. Entretanto, os franceses dominaram a partida desde o primeiro minuto, ditando as principais ações ofensivas no confronto. Di Maria iniciou o seu show pessoal aos 13', após completar cruzamento vindo da esquerda do lateral Bernat. A pressão seguiu e os donos da casa ampliaram a vantagem logo aos 20', mais uma vez com o meia argentino, que bateu de fora da área e acertou um bom chute no canto de Courtois.

Força e precisão: Di Maria ampliou o placar em belo chute de fora da área (Jogadores do PSG comemoram com Di Maria mais um gol na partida (Foto: Reprodução/PSG))

O Real Madrid até chegou a diminuir o placar com um gol de Bale, mas o tento foi anulado pelo VAR, que constatou toque de mão do galês ao dominar a bola. Com um segundo tempo em que se preocupou mais em administrar a vantagem, o PSG matou a partida com um lindo contra ataque. O lateral Meunier tabelou com Bernat, driblou o goleiro Courtois e só empurrou para os fundos da rede para fechar a goleada em 3 a 0.

Com o resultado, o PSG fica na liderança do grupo A com três pontos, graças ao empate por 0 a 0 entre Club Brugge e Galatasaray. Já o Real Madrid, amarga a lanterna com nenhum ponto, além do péssimo saldo negativo de três gols.

Os franceses voltam a campo neste fim de semana, quando enfrentam o Lyon, fora de casa, no próximo domingo (22). Do outro lado e na mesma data, os comandados de Zidane tem pela frente o Sevilla, atual líder do Campeonato Espanhol, em confronto fora de casa.