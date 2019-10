Messi marca, e Barcelona assume lideança do grupo ao bater Slavia Praga

Em dia de terceira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, o Barcelona venceu o Slavia Praga por 2 a 1 jogando na Eden Arena, em Praga, e assumiu a ponta do grupo F. A partida contou com gols de Lionel Messi, Olayinka contra e Boril para os anfitriões.

Gol de Messi no primeiro tempo

Não poderia ter sido melhor o começo de jogo para o Barcelona. Lionel Messi, aos três minutos, passou a bola para Arthur; em seguida, o brasileiro encontrou o craque na área, deu um belo passe para Messi, que abriu o placar da partida. Mesmo atrás, o Slavia não descansou e tornou a levar perigo aos visitantes, dando trabalho para o goleiro Ter Stegen, que realizou defesas impecáveis. Do outro lado, De Jong, Messi e Griezmann também levaram perigo ao goleiro Kolar.

Vitória na segunda etapa

O Slavia Praga veio com a mesma intensidade do primeiro tempo para a nova etapa. Com apenas cinco minutos de jogo, uma jogada de contra-ataque de Masopust, que tocou para Boril, deixando o goleiro alemão sem chances de defesa. Com o placar empatado, o Barcelona buscava oportunidades de virar a partida em seu favor. Foi somente aos doze minutos do relógio quando, em cobrança de falta de Messi, Suarez ao procurar a bola, não contava com Olayinka: o jogador rival desviou para a própria rede, marcando contra.

O time da casa, mesmo atrás, continuou pressionando o time catalão até o fim. No Barça, Suárez e Messi tiveram os melhores lances, se aproximando de ampliar o placar. Com o final de jogo em 2 a 1, o Barcelona garante mais uma vitória na UEFA Champions League.

No grupo F, Barcelona lidera com 6 pontos. Internazionale e Borussia Dortmund empatam, com 4 pontos cada um, e o Slavia Praga permanece apenas com um ponto.

Pela quarta rodada da fase de grupos, Barcelona e o time de Praga se enfrentam novamente na terça-feira (05), às 14h55, no Camp Nou.