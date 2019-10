Schalke 04 segura pressão, vence Arminia Bielefeld e avança na Copa da Alemanha

Mesmo pressionado e diante de um complicado jogo, o Schalke 04 conseguiu a vitória contra o Arminia Bielefeld, clube da 2ª divisão alemã, por 3 a 2, na Schüco Arena, e garantiu a classificação para as oitavas da DFB Pokal. Os visitantes saíram na frente com gols de Schöpf e dois de Benito Raman. Mas na etapa complementar, os anfitriões levaram perigo e quase empataram a partida. Fabian Klos e Cebio Soukou descontaram.

Primeiro tempo azul

A primeira parte do jogo foi fácil para o Schalke realizar a principal tarefa do dia: sair na frente no placar. Dominaram desde os minutos iniciais de partida. O jovem Harit, principal peça da equipe, teve duas boas oportunidades diante da defesa rival. Aos 15, Schöpf marcou o primeiro após receber de McKennie e lançar de longe para as redes.

Era hora do goleiro anfitrião, Stefan Ortega, entrar em cena, ao defender as chances de Mark Uth e Raman. Porém, aos 25, a parceria entre os dois deu certo e o atacante atravessou o goleiro para marcar o segundo gol do jogo. Enquanto o Arminia tentava se recompor, o time de mineradores aproveitou e marcou o terceiro, novamente com Benito Raman, após belo contra-ataque. A pressão azul permaneceu até o final.

Dois gols e pressão do Arminia

Diferente do primeiro tempo, o Schalke sofreu para manter o resultado em seu favor, não conseguindo manter o mesmo ritmo e intensidade. Raman teve a primeira chance de ampliar e fazer um hat-trick, mas não obteve sucesso com o chute.

O sistema defensivo do Schalke não foi efetivo, assim como o goleiro Nübel. Na metade da partida, o Arminia marcou o primeiro gol com Fabian Klos. Logo em seguida, ao levantar a torcida, o time da casa conseguiu marcar o segundo com Cebio Soukou em falhas de Sané.

Próximo do final da etapa, o Arminia pressionou o equipe azul até onde pode. Marcel Hartel, de falta, quase deixou tudo igual após cobrança de falta. Com quatro minutos de acréscimo, o Schalke precisou se segurar. Anderson Lucoqui aproveitou a falha de Nübel, mas não contava com Jonjoe Kenny para desviar o chute, além do cabeceio de Voglsammer. Ao fim de partida, os azuis reais garantiram o 3 a 2.

A Copa da Alemanha retorna apenas em fevereiro do ano que vem. Sorteios serão realizados para definir os confrontos das oitavas.

O próximo confronto do Schalke 04 será contra o Augsburg, na 10ª rodada da Bundesliga, no domingo (03), às 15h. Já o do Arminia, pela Segunda Divisão Alemã, será contra o Holstein Kiel, às 9h30.