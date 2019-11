Em partida recheada de gols, Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf empatam na Bundesliga

Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf empataram neste sábado (09) na Veltins Arena em partida válida pela 11ª rodada da Bundesliga. Com 3 a 3 no placar, o destaque da partida foi Hennings, autor dos três gols dos visitantes. Caligiuri, Kabak e Serdar foram os autores do lado dos anfitriões.

Jogando em casa, o Schalke partiu para cima em busca de abrir o placar, pressionando. Porém, os jogadores dos azuis esbarravam muitas vezes na defesa e no esquema montado pelos rivais. Apenas aos 25 minutos, Benito Raman, ex-jogador do Fortuna, conseguiu infiltrar-se ao receber belo cruzamento, mas acabou sendo desarmado próximo da área.

Dez minutos depois, saiu o primeiro gol. A jogada teve início com o goleiro Nubel, passando para Raman. O atacante cruzou para Caligiuri, que não hesitou em forte chute mandando ao canto inferior da rede dos adversários. Do lado dos visitantes, o artilheiro da equipe, Hennings, e Ayhan, foram os responsáveis por levar perigo e criar. Ao fim da etapa, Raman ainda teve chances de ampliar, mas acabou errando o alvo.

A segunda etapa começou quente, o Schalke chegou bem com Raman aproveitando o erro dos atletas do Düsseldorf ao perderem a bola, mas mandou para fora. Harit também teve ótima chance ao acertar a trave. Mas o Fortuna também mostrou-se diferente do primeiro tempo.

As coisas começaram a mudar quando o árbitro assinalou pênalti em favor dos visitantes após verificar o VAR e entender que Weston McKennie bateu com a mão na bola. Hennings bateu a cobrança e mandou para o fundo das redes, deixando tudo igual na Veltins Arena.

O time dos mineradores não quis deixar barato. Nos minutos seguintes, Kabak cabeceou para o gol após escanteio de Oczipka para a área, aumentando a vantagem. Porém, deu-se início para a chuva de gols. O artilheiro Hennings surpreendeu novamente a equipe azul. Em contra-ataque rápido e inteligente, o atacante recebeu de Erik Thommy e mandou uma bomba no gol de Nubel. O Schalke retomou o placar fazendo o terceiro com Serdar na entrada da área, deixando o goleiro Steffen sem chances de defesa.

Para fechar o placar, Hennings, mais uma vez, empatou. Aos minutos finais, Uth teve a última oportunidade do jogo, mas não obteve sucesso. Resultado final, em 3 a 3, as equipes garantiram apenas um ponto para a conta.

Os Azuis Reais ocupam a sexta posição, com 19 pontos. Já o Fortuna segue em décimo quarto, com 11 pontos. Pela 12ª rodada, o Schalke visita o Werder Bremen no sábado (23), às 12h30. Já o Düsseldorf recebe o Bayern de Munique, no mesmo horário.