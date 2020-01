Juventus repete roteiro de anos anteriores e lidera Italiano com folga

A Juventus é a nova dona da Itália. Pelo menos no início do segundo turno do Campeonato Italiano. Como a rival Internazionale perdeu pontos preciosos em empates, contra o fraco Lecce e Atalanta, a velha senhora abriu quatro pontos de vantagem e se isolou na ponta.

Mas seria apenas uma notícia qualquer se não fosse pelo destaque da bola que vem jogando Cristiano Ronaldo, autor de 3 gols nos últimos dois jogos do time. Fora de casa já havia marcado de pênalti contra a Roma. Nesse domingo (19), marcou mais dois contra o Parma, jogando como centroavante por ambos os lados do campo.

O técnico da Juventus Maurizio Sarri resumiu bem o que ele tem significado para o time em termos de futebol bem jogado em alto nível. Em entrevista ao “Corriere Dello Sport” disse: " Penso que é uma combinação física e mental. Diria que Cristiano Ronaldo é um grande “animal” que vive para fazer gols. O fato de ter começado a marcar com grande frequência fez com que aumentasse a sua confiança e o desejo de marcar em todos os jogos. Ter 11 gols em seis ou sete jogos não é normal".

STAT 🔢@Cristiano ha segnato 16 gol nelle prime 20 giornate di questo campionato: l'ultimo giocatore della Juventus a riuscirci fu Omar #Sivori nel 1960#JuveParma pic.twitter.com/LH0zsZZEhe — JuventusFC (@juventusfc) January 19, 2020

Ao contrário do Napoli, que desce ladeira abaixo, a Juve parece querer o título a qualquer custo. Vê-se uma empolgação até agora não percebida até mesmo no discreto Dybala.

O jogo contra o Parma

Não foi uma partida fácil. Verdade seja dita, a equipe de Turim dominou o jogo, mas abriu o placar apenas no fim do primeiro tempo com chute cruzado de CR7. O dinamarquês Andrea Cornelius diminuiu em cabeçada no início do segundo, mas Ronaldo fez a diferença após assistência de Dybala três minutos depois.

Cristiano realmente é extraordinário. Marcou em sete partidas seguidas até agora no Campeonato. Isso não acontecia desde 2006 com Trezeguet, o mesmo que deu o título para Itália na Copa do Mundo da Alemanha daquele ano, nos pênaltis. Os fãs mais ardorosos devem se lembrar da batida mal feita no travessão de Buffon.

Uma coisa é certa para definir essa reviravolta com a ajuda do mito português. Ele não é normal.