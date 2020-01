Bayern de Munique atropela Schalke 04 e sobe ao segundo lugar da Bundesliga

O Bayern de Munique garantiu os três pontos neste sábado (25) jogando em casa pela 19ª rodada da Bundesliga. Por 5 a 0, os anfitriões dominaram a partida e garantiram a vantagem com gols de Lewandowski, Müller, Goretzka, Thiago Alcântara e Gnabry. Com o resultado, os bávaros vão para o segundo lugar, com um ponto a menos que o líder, RB Leipzig.

Primeiro tempo com dois gols

Ambas as equipes começaram bem, mas foram os donos da casa que saíram melhor na primeira etapa, pressionando os rivais e indo para cima. Em apenas seis minutos, o primeiro gol saiu. Com a falha do goleiro do time dos mineradores, Schubert, o croata Perisic ficou livre e bem posicionado, mandando para a área com Lewandowski fazendo a marcação.

Em resposta, Matondo teve boa chance de empatar, mas seu chute foi desviado, acertando apenas a trave de Neuer. Na metade do primeiro tempo, Lewandowski e Perisic conseguiram encontrar as redes, porém, o VAR entrou em cena e ambos os gols foram anulados. Até o final, Schubert conseguiu bloquear diferentes oportunidades, mas Goretzka escorou de cabeça para o veterano Müller fazer. Já os visitantes não mostraram resposta, muito menos força e poder ofensivo.

Massacre vermelho

O segundo tempo foi dominado pelo Bayern. Se na primeira etapa o Schalke não mostrava reação, na segunda não conseguia sequer chegar até a defesa dos donos da casa. Foram necessários cinco minutos para Goretzka, ex-azul real, marcar o terceiro em voleio para o canto do goleiro Schubert.

O brasileiro Thiago aproveitou a vantagem pelo campo defensivo dos rivais e marcou o quarto em bela jogada com Lewandowski. Para os visitantes, Harit teve boa chance, mas desperdiçou mandando a bola longe do gol. Ao final da partida, Gnabry saiu do banco de reservas e marcou o último gol com outra falha do goleiro azul, deixando em 5 a 0 o resultado final.

O Bayern segue em segundo lugar, com 39 pontos. Já o Schalke ocupa o quinto, com 33 pontos. Pela 20ª rodada, o Schalke 04 visita o Hertha Berlin na sexta-feira (31), às 16h30. Já o Bayern de Munique enfrenta o Mainz no sábado (01), às 11h30.