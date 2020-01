Sem convencer, Real Madrid supera Valladolid fora de casa e assume liderança do Espanhol

O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. Pegou carona na derrota do Barcelona para o Valencia, e venceu hoje (26) o Valladolid por 1 a 0 fora de casa. Mas nem tudo esteve perfeito. O time suou para ganhar um dos times que brigam por uma vaga no Z-4. No mínimo preocupante.

O mérito do Real Madrid pode ser resumido em apenas um lance no primeiro tempo, em que Casemiro teria anotado um gol, com assistência do alemão Tony Kroos. Infelizmente o VAR tratou de invalidar. Fora isso, o time merengue sequer chutou a gol na primeira etapa.

O Brasileiro Rodrygo foi o único que obrigou o goleiro Masip do Valladolid a fazer uma grande defesa aos cinco minutos do segundo tempo. E as coisas pararam por aí. Foi preciso o zagueiro Nacho Fernandez testar de cabeça para o gol e garantir a vitória aos 33 minutos da etapa final para que o Real Madrid não saísse com um tropeço na rodada.

O Real lidera a La Liga com três pontos na frente do Barça com 46 pontos. Porém, próxima rodada pega o forte time do Atlético de Madrid em casa, enquanto o Messi e cia enfrentam o time do Levante.

Teremos mudança na tabela novamente?