Napoli surpreende e vence Juventus; Velha Senhora ainda lidera Italiano

O improvável aconteceu. O Napoli, que vinha despencando na tabela venceu a líder Juventus com um jogo quase perfeito, não fosse o gol de CR7 no finalzinho do jogo. O português, extremamente bem anulado no jogo, conta agora com o recorde de ter marcado em todos os jogos em que atuou até na temporada italiana pela Juve. Um prêmio de consolação meio amargo.

O jogo foi equilibrado, mas venceu quem foi mais aplicado taticamente, cometeu menos erros e contou com um pouco da velha e boa sorte. Napoli e Juventus dividiram uma posse de bola parecida com um jogo, apesar de poucos chutes a gol no primeiro tempo, movimentado. O Napoli jogou mais, é verdade, mas sem balançar as redes. As defesas anularam os ataques. Fim de papo na primeira etapa.

Na segunda etapa, a defesa dos Napolitanos foi ainda mais efetiva. O ataque dessa vez foi bem mais preciso. Zielinski abriu o marcador aos 17 minutos após rebote do goleiro Szczesny. 1 x 0.

O técnico da Juventus foi obrigado a mexer na equipe. Os Partenopeis azuis já mandavam no jogo a essa altura. Tirar Dybala e colocar Bernardeschi provou ser uma substituição equivocada. Assim como deixar no banco Douglas Costa. O time de Maurizio Sarri começou o jogo com três volantes! O castigo veio aos 40 com Insigne, artilheiro do campeonato. Com um golaço de voleio após cruzamento, o italiano acabou com as esperanças da atual campeã. Fim de jogo. Napoli 2 x 1 Juventus.

O time de Gattuso renasce no Campeonato Italiano com a vitória e tenta escalar a tabela. Na 10ª colocação com 27 pontos, tem encontro marcado com a Sampdoria, fora de casa, que não vai nada bem das pernas. Será que finalmente o time napolitano ganhou a alma de um time vencedor que o treinador tanto pedia?