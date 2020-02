Sem gols, Schalke 04 e Hertha Berlin empatam na Bundesliga

No jogo de abertura da 20ª rodada da Bundesliga, Schalke 04 e Hertha Berlin empataram em 0 a 0 nesta sexta-feira (31) no Estádio Olímpico de Berlin. A partida contou com a estreia da grande contratação do time da casa, o polonês Piatek, responsável por movimentar o segundo tempo.

Primeiro tempo neutro

Mesmo sendo uma primeira etapa sem muitas emoções, os visitantes tiveram boas oportunidades, sendo Serdar o responsável, com duas boas chances nos primeiros 20 minutos.

Aos 24 minutos, o time da casa apareceu com Marius Wolf ao chutar de longe ao gol de Nubel. O Schalke saiu na frente com tentativas de atacar, porém, o Hertha mostrava-se bem posicionado e reforçado na parte de trás. Próximo do apito, Serdar e McKennie tentaram pela última vez. O primeiro tentou passar por cima do goleiro da casa Rune Jarstein, mas não obteve sucesso. Já o atleta americano teve sua jogada desviada por Maximilian Mittelstädt, mandando por cima do travessão.

Sem gols

Os minutos iniciais da segunda etapa pareciam repetir o que foi o primeiro tempo. Aos poucos, a ação surgia no campo em ambos os lados. Para os anfitriões, Skjelbred teve a primeira chance, mas mandou a bola para longe. Javairo Dilrosun e Dodi Lukebakio apareceram, mas pararam em jogadores rivais. Já para os azuis, Raman mostrou-se rápido em lance que obrigou o goleiro Jarstein a realizar grande defesa e desviar a bola.

Na metade do segundo tempo, o polonês Piatek, nova contratação do time comandando por Klinsmann, estreou usando a camisa do clube alemão. Com a entrada, o Hertha conseguiu se movimentar e criar mais perigo no lado ofensivo.

Michael Gregoritsch deixou os torcedores no estádio aflitos ao acertar as redes laterais. No último lance, Maximilian Mittelstädt tentou garantir a vantagem ao Hertha, mas acabou desperdiçando. A partida terminou sem gols, com um ponto apenas para cada equipe.

Com o resultado, os azuis seguem na sexta posição, com 34 pontos. Já o time da capital alemã se mantém em décima terceiro, com 23.

Durante a semana, as equipes irão se enfrentar novamente. Desta vez, pela terceira fase da Copa da Alemanha. O jogo acontece na terça-feira (04), às 16h45, na Veltins Arena.

Já pela Bundesliga, o Hertha é o anfitrião contra o Mainz e o Schalke recebe o Paderborn. Ambas as partidas acontecem no sábado (08), às 11h30, pela 21ª rodada.