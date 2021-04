Bayern de Munique vence Hertha Berlin e se isola na liderança

Nesta sexta-feira (5), Bayern de Munique e Hertha Berlin se enfrentaram no Olympiastadion, em Berlim, pela 20ª rodada da Bundesliga.

Os bávaros chegaram a capital em uma situação confortável na tabela, já os donos da casa precisavam vencer para se distanciar da zona de play-offs de rebaixamento para a divisão inferior.

Primeiro tempo

A primeira etapa começou com o Bayern de Munique sendo pressionado pelo Hertha Berlin. Aos 2', Lukebakio obrigou Manuel Neuer a fazer uma defesa difícil.

Aos 10' Robert Lewandowski teve a chance de abrir o placar em uma cobrança de pênalti mas, o goleiro Rune Jarstein defendeu.

Na sequência, o Hertha Berlin chegou a avançar e tentar atacar a equipe visitante mas, sem sucesso. Os bávaros aproveitaram e partiram para o contra-ataque.

Aos 21', Niklas Süle lançou para Thomas Müller que, livre, encontrou Kingsley Coman em condições de marcar. De fora da área, o francês chutou encobrindo o goleiro Jarstein e marcou o primeiro, e único, gol da partida.

Segundo tempo

O Bayern de Munique, assim como no primeiro tempo, reteve a maior posse de bola. No entanto, a eficiência das finalizações foram muito baixas e, as que chegaram ao gol, foram barradas pelo goleiro Jarstein.

Na segunda etapa, os bávaros chegaram com Serge Gnabry que chutou de fora da área mas o goleiro pegou.

Do contrário, o Hertha Berlin chegava com perigo e oferecia dificuldades a defesa dos visitantes.

No fim, o brasileiro Matheus Cunha teve a chance de empatar a partida ao sair cara a cara com Manuel Neuer mas não obteve sucesso.

Classificação e próximos confrontos

O Bayern de Munique abre 10 pontos de vantagem para o segundo colocado que ainda jogará neste sábado (11). Os bávaros, agora, se voltam para o Mundial de Clubes no Catar onde enfrentarão o Al Ahly no domingo às 15h.

O Hertha Berlin que buscava se distanciar da zona dos play-offs, agora, pode estar próximo de descer na tabela. Com 17 pontos, a equipe da capital depende de uma derrota do Arminia Bielefeld, que possui a mesma pontuação. A próxima partida da Alte Dame será no próximo sábado (13), contra o Vfb Stuttgart, às 11h30, na Mercedes Benz Arena.