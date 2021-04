Aos 33 anos, Sami Khedira retorna à Alemanha para jogar no Hertha Berlin 

Um dos jogadores mais importantes do futebol alemão, o volante Sami Khedira estava sem espaço na Juventus e, fora dos planos do técnico Andrea Pirlo, o Hertha Berlin manifestou interesse e contratou o atleta. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º), no site oficial do clube.

O volante retorna ao país natal após dez anos distante, quando defendia o Stuttgart, time onde foi revelado, antes de se transferir para o Real Madrid. Na equipe da capital, Khedira irá usar a camisa 28.

O ex-zagueiro Arne Friedrich, que atualmente desempenha a função de diretor esportivo do Hertha, elogiou o novo reforço, além de ressaltar as qualidades de liderança do jogador de 33 anos.

“Em Sami Khedira estamos conseguindo um jogador de primeira linha, que tem estado sob contrato com alguns dos melhores clubes da Europa. Ele nos ajudará imediatamente com sua experiência em Liga dos Campeões, Serie A, La Liga e também com a seleção nacional na Copa do Mundo e nos campeonatos europeus. Estivemos juntos na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e jogamos juntos em campo. Conheço as qualidades de liderança que tem e por isso estou muito satisfeito por ele ser jogador do Hertha BSC”.

Khedira também se manifestou sobre a mudança ao novo clube: “Hertha fez grandes esforços para me trazer e me ofereceu a oportunidade de voltar para a Bundesliga. Sou grato por isso e, sinceramente, não posso esperar pelo momento em que estarei usando a camisa azul e branca em campo pela primeira vez. Sinto-me muito bem fisicamente; gostaria de usar a experiência que adquiri nos últimos anos para ajudar a equipe e levar o Hertha BSC a um maior sucesso esportivo”.

Campeão do mundo com a Seleção Alemã em 2014, o atleta tem em seu currículo o título de Uefa Champions League (2013/14), Bundesliga (2006/07), LaLiga (2011/12) e Serie A (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20) entre as conquistas mais importantes da carreira.

Khedira começou profissionalmente em 1995 e teve passagens por Oeffingen, Stuttgart, Real Madrid e Juventus. Ao todo, somou 50 gols e 46 assistências em 473 jogos, além sete gols em 77 jogos com a seleção nacional. A estreia no Hertha Berlin deve ocorrer na próxima sexta-feira (5), diante do Bayern de Munique, às 16h30, pela 20ª rodada da Bundesliga.