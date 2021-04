Experientíssimo Pandev marca duas vezes e dá vitória ao Genoa sobre Napoli

Experiência nunca faz mal, diz a sabedoria popular. A frase confirmou-se neste sábado (6), no Luigi Ferraris, no confronto entre Genoa e Napoli, válido pela 21ª rodada da Serie A 2020-21. Com 37 anos, Goran Pandev marcou os dois gols dos mandantes, que venceram por 2 a 1.

Os números da peleja, entretanto, foram todos do Napoli. Os visitantes tiveram 67% da posse de bola, 26 finalizações (contra quatro dos mandantes) - nove delas certas (o Grifone acertou apenas duas).

Começo arrasador

Logo aos onze minutos, Milan Badelj acionou Goran Pandev no comando do ataque, e, na saída de David Ospina, ele deu um tapa no canto direito. Aos 25, Andrea Petagna aproveitou cruzamento de Giovanni Di Lorenzo e cabeceou por cima do travessão, com muito perigo à meta do Genoa. O castigo, entretanto, veio a galope: Miha Zajc colocou a bola na área e Pandev, de novo, chutou na esquerda para dobrar a vantagem no Marassi.

O Napoli conseguiu aparecer para o jogo apenas no final da segunda etapa. Aos 33, Hirving Lozano serviu Lorenzo Insigne na esquerda e ele finalizou com perigo, mas errou por pouco, chutando à direita. O tento saiu no minuto seguinte: após bola viva na área, Matteo Politano chutou forte para descontar para ao clube partenopeo.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Italiano, o Genoa viaja para enfrentar o Torino, no próximo sábado (13), às 11h (horário de Brasília), mesmo dia em que o Napoli recebe a Juventus, às 14h. Antes disso, na quarta-feira (10), os napolitanos fazem o jogo de volta da semifinal da Coppa Italia, fora de casa, às 16h45, contra a Atalanta.