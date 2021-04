Gol cedo define vitória do Aston Villa sobre Arsenal

Valendo pela 23ª rodada da Premier League o Aston Villa recebeu o Arsenal na manhã do último sábado (6) no Villa Park e venceu por 1 a 0, com gol de Watkins logo na primeira jogada de perigo.

A partida

E, como esperado em jogos do Arsenal nos últimos tempos, a partida começou com emoção! Logo no primeiro minuto Cedric recuou fraco, Traoré dominou, levou na linha de fundo e cruzou pro meio para Watkins desviar e abrir o placar!

A partida seguiu com o Arsenal pressionando e o Villa apostando no contra-ataque. Mas uma chegada de perigo veio a acontecer apenas aos 28, em uma falta que Xhaka bateu no ângulo esquerdo, mas Martínez buscou e colocou para escanteio.

Mas dois minutos depois o Aston Villa desceu com Traoré, que tirou a defesa do Arsenal para dançar e tentou uma cavadinha, mas viu o goleiro espalmar e salvar os gunners.

Aos 43 o Arsenal assustou mais uma vez, com Pepe, que recebeu na direita e finalizou duas vezes, uma em cima da marcação e a outra, no rebote, por cima do gol.

A primeira etapa foi mais truncada, com 62% de posse para o Arsenal e 38% para o Aston Villa, que finalizou três vezes, acertando duas, contra cinco dos visitantes, que mandaram no gol apenas uma vez.

A primeira chegada da segunda etapa foi aos quatro minutos, com Watkins, que chutou de fora da área e viu o goleiro Ryan espalmar para fora da área. Dois minutos depois Grealish colocou para Barkley na esquerda, que mandou por cima do gol. E aos sete Pepe desceu pela esquerda, levou pro meio e bateu cruzado, mas ela passou raspando a trave esquerda de Martínez!

Aos nove Watkins bateu de longe e mais uma vez Ryan espalmou no lado esquerdo. Na descida do Arsenal Bellerín recebeu um bom passe de Saka e bateu forte, mas a bola ficou com Martínez.

Aos 21, numa descida pela esquerda de Saka, o cruzamento veio para Aubameyang, que desviou de cabeça para fora. Dois minutos depois Pepe recebeu na esquerda e soltou o pé para uma ótima defesa de Martínez.

Emiliano Martínez, ex-goleiro do Arsenal e hoje no Aston Villa (Foto: Divulgação/Aston Villa)

Aos 33 Grealish recebeu na esquerda, foi pra cima da marcação e bateu cruzado, mas Ryan espalmou mais uma vez. Com 37 Watkins recebeu na esquerda e bateu cruzado, mas para fora! A resposta foi aos 38, quando Ødegard recebeu pelo meio e bateu por cima do gol.

Com 40 minutos Watkins recebeu na esquerda mais uma vez, tirou Holding e bateu cruzado para uma ótima defesa de Ryan!

Ao fim da partida o Arsenal manteve mais a bola, somando 67% de posse, contra 33% do Villa, mas as finalizações se igualaram, com até uma vantagem dos donos da casa. Foram 14 finalizações do Arsenal, que acertou três, contra 12 do Aston Villa, que acertou oito delas, mais da metade

Próximos jogos e classificação

O Aston Villa volta a jogar no próximo sábado (13), às 17h, quando viaja para encarar o Brighton. Já o Arsenal joga no domingo (14), às 13h30, quando recebe o Leeds.