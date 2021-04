Com ótima atuação de Sancho e gol de Reinier, Borussia Dortmund derrota Arminia Bielefeld

Na manhã deste sábado (27), o Borussia Dortmund não teve dificuldades para vencer o Arminia por 3 a 0, no Signal Iduna Park, pela 23ª rodada da Bundesliga. Os gols da partida foram marcados por Mo Dahoud, Jadon Sancho e Renier. O brasileiro inclusive marcou o seu primeiro gol com a camisa do Auri-negro.

Primeiro tempo morno

Em um duelo do sexto contra o 16º colocado, o Borussia que vem de cinco jogos de invencibilidade diante do Armênia, teve algumas boas chances durante a etapa inicial, a melhor delas foi aos 27 minutos, quando Marcos Reis acertou o travessão.

Passada a grande chance de abrir o placar, a partida foi completamente dominada pelo Borussia. Aos 38, Haaland recebeu passe de Sancho pela esquerda, e parou em ótima defesa de Ortega. E já nos acréscimos, o Arminia também teve uma ótima chance com Córdova.

Dortmund avassalador

O segundo tempo do Borussia começou de forma avassaladora e Sancho fez uma ótima jogada pela esquerda e encontrou Dahoud e o meia só teve o trabalho de completar para o fundo da rede.

Mas só a assistência não estava bom para Sancho e ele mesmo tratou de ampliar o marcador para o BVB.

Renier desencanta

Nos minutos finais de jogo, Renier ex-Flamengo, precisou de apenas um minuto para quebrar o jejum que já durava mais de seis meses.

Aos 35, o brasileiro entrou na vaga de Marcos Reis, e com apenas um minuto, o jovem recebeu bola açucarada de Haaland e tocou para o fundo das redes de um gol já aberto.

Até então Renier tinha dez jogos pelo Borrussia Dortmund, com apenas 175 minutos em campo, sem ter balançado as redes nenhuma vez.

O meia-atacante não marcava em jogos oficiais desde a golada do Flamengo sobre o Avaí por 6 a 1, no dia 5 de dezembro de 2019, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Estatísticas

Borussia Dortmund x Arminia

Chutes: 20 x 8

Chutes ao gol: 9 x 2

Posse de bola: 63% a 37%

Passes: 617 a 375

Posições na tabela de classificação

O Borussia Dortmund é o quinto colocado com 39 pontos. Já o Arminia é o 16º com 18.

Próximos jogos

O BVB volta à campo diante do Borussia Monchengladch, na terça-feira (2), às 16h45, pela Copa da Alemanha. áJ o Arminia recebe o Union Berlin, no domingo (7), às 14h, pela Bundesliga