Roma marca no fim e busca vitória contra Fiorentina fora de casa

Na briga por uma vaga à Champions League da próxima temporada, a Roma venceu a Fiorentina por 2 a 1, fora de casa, pela 25ª rodada da Serie A. Spinazzola, a favor e contra, fez os dois primeiros do jogo, mas Diawara, aos 43 da segunda etapa, garantiu a vitória dos visitantes no Artemio Franch nesta quarta-feira (3).

Depois de um primeiro tempo de poucas chances, onde Vlahovic teve a melhor oportunidade para a Viola, mas parou em Pau Lopez, a Roma abriu o placar logo no início da segunda etapa. Mancini deu ótimo passe para Spinazzola, que recebeu dentro da área e chutou forte no canto: 1 a 0.

A Fiorentina manteve uma postura mais ofensiva, principalmente após a saída de Castrovilli, machucado, para a entrada de Kokorin, e conseguiu empate aos 15. Ribéry puxou contra-ataque, abriu na esquerda e Biraghi cruzou; Spinazzola tentou corta, mas mandou contra o próprio patrimônio.

A partida foi bem mais aberta na segunda etapa, e as duas equipes tiveram chances, mas o jogo se encaminhava para o empate. Até que, aos 43, Diawara começou a jogada, abriu para Karsdorp, e apareceu livre na pequena área para completar o cruzamento. O bandeira marcou impedimento inicialmente, mas o VAR reverteu a decisão, e confirmou o primeiro gol do volante na temporada.

A Fiorentina, que perdeu a quarta nos últimos cinco jogos, perdeu no primeiro tempo o zagueiro brasileiro Igor, que fazia grande jogo, mas se lesionou.

Homenagem

Aos 13 minutos, o jogo foi parado para homenagem a Davide Astori, ex-zagueiro de Fiorentina e Roma, que morreu há três anos de uma parada cardíaca durante o sono em um hotel onde a Viola se concentrava para confronto contra a Udinese.

Classificação e próximos compromissos

A Roma ocupa o quinto lugar, com 47 pontos, dois atrás de Juventus e Atalanta, que vêm logo a frente. Já a Fiorentina ocupa apenas o 14º lugar, com 25, com cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.

A Viola joga mais uma vez em casa na próxima rodada, diante do vice-lanterna Parma, no domingo (7), às 11h. No mesmo dia, às 8h30, a Roma encara o Genoa no estádio Olimpico.