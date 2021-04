Inglaterra bate Albânia e dispara na liderança do Grupo I das Eliminatórias à Copa

Valendo pela 2ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a Albânia recebeu a Inglaterra no Air Albania Stadium. E com gols de Kane e Mason Mount os ingleses venceram a partida disputada no último domingo (28).

Controle do jogo e um gol em cada tempo

Com 11 minutos, em um erro de passe na saída de jogo, a Albânia saiu rápido em contra-ataque e achou Uzuni, que bateu por cima do gol mandando para fora, perdendo uma ótima chance de abrir o placar!

Com 32 Walker bateu de longe, com força, e mandou nas mãos do goleiro. Apesar da posse e da pressão, essa foi a primeira chance de real perigo vindo da Inglaterra.

Aos 38 minutos a Inglaterra chegou ao gol! Em uma boa jogada pela esquerda Shaw conseguiu um cruzamento e Kane se antecipou à marcação para cabecear pro chão, no canto esquerdo, sem chances para Berisha ir na bola, abrindo o placar!

Três minutos depois Sterling foi quem cruzou da esquerda para Kane, que chegou na pequena área batendo forte, mas acertou o travessão!

Na volta pra segunda etapa Foden acertou um bom chute na direita de Berisha, que espalmou e a bola ainda pegou na trave antes de ir para longe aos seis minutos!

Aos 17, em uma bela jogada de troca de passes, Mount recebeu na esquerda, dentro da grande área, e tocou por cima do goleiro, com uma bela cavadinha, para ampliar o placar!

A Inglaterra somou 71% de posse de bola, contra 29% da Albânia. Isso mostra apenas parte do domínio inglês, apesar de no início as melhores chances serem albanesas, as duas únicas do jogo para os donos da casa. Os ingleses chegaram nove vezes e acertaram a meta de Berisha em quatro delas.

Próximos jogos e classificação

A Albânia volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 15h45, quando encara San Marino. A Inglaterra joga no mesmo dia e horário, contra a Polônia.