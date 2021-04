Inglaterra poupa jogadores e goleia San Marino pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O caminho pra Copa do Mundo de 2022 já começou. Na tarde desta quinta-feira (25), uma das semifinalistas da edição passada iniciou sua jornada rumo ao Catar. Inglaterra e San Marino se enfrentaram no Wembley.

Mesmo com boa parte dos titulares absolutos no banco de reservas, o English Team não teve nenhum tipo de problema para golear a seleção de San Marino por 5 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Ward-Prowse, Sterling, Watkins e dois de Dominic Calvert-Lewin.

Com grande parte dos titulares no banco, Inglaterra goleia San Marino em Wembley

Mesmo com algumas baixas já nas convocações, como Jordan Pickford e o aniversariante do dia Jadon Sancho, Gareth Southgate ainda tinha ótimas peças para para compor o elenco. Por ser uma seleção mais fraca, o técnico optou por deixar grande parte do time titular no banco e dar uma chance para outras peças com a camisa dos Three Lions.

A escalação da Inglaterra foi em um 4-3-3. Com Nick Pope no gol, a zaga foi formada por Stones e Coady e as laterais com a dupla do Chelsea: Chilwell e Reece James. No meio-campo, Mason Mount, Kalvin Phillips e James Ward-Prowse criavam as jogadas para Sterling, Calvert-Lewin e Lingard na frente.

Mesmo com o time alternativo, não demorou muito para os donos da casa abrirem o placar. Aos 14', James Ward-Prowse fez seu primeiro gol com a seleção profissional após assistência de Chilwell. Pouco depois, aos 21', Calvert-Lewin também fez juz a ótima fase no Everton e ampliou o placar. Mais tarde, aos 31', Sterling deixou o seu após assistência de Mason Mount.

Os números da primeira etapa explicam que, apesar do amplo domínio, a Inglaterra ainda podia melhorar para a segunda etapa. Enquanto os visitantes tiveram apenas uma finalização, que nem foi em direção ao gol, os Three Lions tiveram 22. Apesar do alto número para 45 minutos, apenas sete foram em direção ao gol de Benedettini. E, mesmo tomando três gols, o goleiro fez uma grande atuação.

O segundo tempo foi ainda melhor para a Inglaterra. Apesar de não chutar tanto, o time acertou oito das 10 finalizações no gol adversário. Do outro lado, San Marino não conseguia sequer pegar na bola. Com 16% de posse de bola, finalizou somente uma vez e a bola nem chegou ao gol de Nick Pope.

A melhora no segundo tempo deu mais resultado no placar: Calvert-Lewin ampliou para 4 a 0 aos 53', com assistência de Lingard e foi substituído aos 63' por Ollie Watkins. Aos 83', o atacante do Aston Villa fechou a conta do placar em 5 a 0 em sua estreia na seleção principal.

Classificação e próximos jogos

A vitória dos Three Lions os coloca na primeira colocação, na frente da Albania por conta do saldo de gols. Já San Marino fica na lanterna, pelo mesmo motivo.

A próxima rodada das Eliminatórias começa no fim de semana. No domingo (28), às 13h, a Inglaterra enfrenta a Albania fora de casa enquanto mais tarde, às 15h45, San Marino recebe a Hungria em seu San Marino Stadium.