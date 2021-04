Simone Inzaghi comemora difícil vitória da Lazio sobre Crotone: "Não foi fácil"

A Lazio, embora tenha sido complemente dominante em campo, sofreu para vencer o Crotone nesta sexta-feira (12), por 3 a 2, no Estádio Olímpico de Roma, em jogo que abriu a 27ª rodada da Serie A. De um lado, Milinkovic-Savic, aos 14, Luis Alberto, aos 39, e Caicedo, aos 84, marcaram para os mandantes, enquanto Simy, aos 29 e 50, fez para os visitantes.

O time da capital administrou a partida com 63% de posse de bola, 25 finalizações (seis no alvo) e 613 passes (531 certos). Os 12 chutes para fora foram determinantes para que o placar não fosse ampliado, além de três defesas do goleiro adversário.

Em entrevista pós-jogo, o treinador Simone Inzaghi comemorou o importante triunfo: “Esta vitória nos dá ímpeto. Temos uma partida a menos e ao ganhar três pontos, estaremos de volta ao grupo [dos primeiros colocados]. Não foi fácil vencer este Crotone com confiança, especialmente após a mudança no banco. Eu esperava uma reação, jogamos um excelente futebol, depois infelizmente sofremos alguns gols inevitáveis, mas fizemos bem em ganhar uma partida importante”.

Após sequência de duas derrotas consecutivas, contra Bologna e Juventus, o italiano chamou a vitória de recomeço no campeonato.

“Com muito trabalho, teremos que evitar cometer aqueles erros que nos custam muito caro. Sabemos que temos que marcar o máximo de pontos possível; ainda há muitos pontos em jogo para nosso objetivo da Champions League. Não vai ser fácil, mas estamos prontos para recomeçar da melhor maneira possível”.

Por fim, Inzaghi fez análise do confronto, elogiou o atacante Caicedo, autor do gol decisivo, e também mostrou compreensão com o período sem gols do artilheiro Immobile.

“A Lazio jogou uma excelente partida, jogando bem. O jogo ficou complicado, mas os rapazes fizeram bem em assumir a vantagem pela terceira vez. Fomos bons em acreditar até o final e o ganhamos com Caicedo. Felipe sabe o respeito que tenho por ele; é um grande jogador e profissional. Ele pagou o preço por algumas contusões, porém está sempre pronto. Immobile? Ciro tem que continuar trabalhando; às vezes os atacantes não marcam”.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, a Lazio se encontra na sétima posição, com 46 pontos em 26 jogos. O Crotone, por outro lado, ocupa a última colocação com somente 15 pontos em 27 partidas.

Na próxima rodada, o Crotone irá receber o Bologna no sábado (20), às 11h, enquanto a Lazio visita a Udinese no domingo (21), também às 11h.