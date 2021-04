Atual campeão, Napoli abre disputa contra Atalanta por vaga na final da Coppa Italia

A instabilidade no último mês de janeiro movimentou o Napoli dentro e fora de campo. O clube oscilou nos resultados, foi derrotado pela Juventus na Supercoppa Italiana e surgiram várias informações de que a diretoria poderia trocar o comando técnico, inclusive ao entrar em contato com alguns nomes. Embora tudo fosse desmentido, a questão só será minimizada se a equipe voltar a ter consistência e sequência positiva de resultados. Por isso que o duelo contra a Atalanta é importante ao clube napolitano. As equipes se enfrentam às 16h45 desta quarta-feira (3), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles/ITA, pelo primeiro jogo das semifinais da Coppa Italia 2020-21.

Preparação do Napoli

O Napoli é o atual vencedor da Coppa Italia e tenta mais uma vez chegar à decisão. No difícil duelo contra a Atalanta, o objetivo é vencer, abrir vantagem e minimizar qualquer pressão externa sobre possíveis insatisfações sobre o trabalho da comissão técnica. Na segunda maior competição do calcio, o time partenopeo enfrentou Empoli e Spezia e venceu ambos em casa.

Para o confronto desta tarde, o técnico Gennaro Gattuso tem dois desfalques: o meia Fabián Ruiz e o atacante Mertens. A dúvida se dá no modelo tático a ser escolhido pelo treinador. Caso jogue com referência ofensiva sem ser centroavante, Insigne é trazido à área e um jogador de lado entra em sua posição. Caso opte pelo 4-2-3-1 ou 4-3-3 com atacante de área, Insigne atua na ponta esquerda, enquanto Petagna e Osimhen disputam uma vaga como centroavante. Tal dúvida será sanada apenas ao sair das escalações.

Preparação da Atalanta

O mês de janeiro da Atalanta foi bastante produtivo pela evolução da equipe, o retorno das goleadas e das boas partidas, como a vitória incontestável diante do líder Milan por 3 a 0. Porém, no último fim de semana, a também crescente Lazio bateu os bergamascos e pôs fim à sequência positiva de resultados. Além da importante vantagem a ser construída, a vantagem é fundamental para La Dea não se abater com o revés em casa e considerar tal resultado como um leve desvio de percurso. Na Coppa, o time encarou Cagliari e Lazio e venceu ambos em casa. Será o primeiro teste como visitante na atual edição do torneio.

Em relação ao time a ser escalado diante do Napoli, a boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Cristian Romero, completamente recuperado do novo coronavírus. Mas a equipe terá desfalques. O técnico Gian Piero Gasperini não poderá contar com os zagueiros Palomino e Sutalo, além do lateral-direito Hateboer. A tendência é que a trinca na zaga seja formada por Rafael Tolói, Cristian Romero e Djimsiti, enquanto Maehle será usado novamente no lado direito do campo.

Ficha técnica Napoli x Atalanta – Coppa Italia 2020-21, semifinal jogo #1

Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles/ITA – 16h45 desta quarta-feira (3)

Napoli – Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mário Rui; Bakayoko e Demme; Hirving Lozano, Zielinski e Insigne; Petagna (Osimhen). Técnico: Gennaro Gattuso.

Atalanta – Sportiello; Rafael Tolói, Romero e Djimsiti; Maehle, Marten de Roon, Freuler e Gosens; Malinovskyj e Ilicic; Luis Muriel. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Arbitragem de campo – Michael Fabbri, auxiliado por Sergio Ranghetti e por Davide Imperiale, com Maurizio Mariani como quarto árbitro.

Arbitragem de vídeo – Luca Banti, auxiliado por Alessandro Giallatini.