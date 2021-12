Hertha surpreende Borussia Dortmund em Berlim e vence de virada

A surpresa passeou no Olympiastadion neste sábado (18). Em partida válida pela 17ª (e última do primeiro turno) rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2021-22, o Hertha Berlin venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2.

No 4-2-2-2 de Tayfun Korkut, o Hertha BSC finalizou mais vezes (treze a onze) e acertou mais chutes em direção ao gol (cinco a quatro). Jogando no 4-2-3-1 de Marco Rose, o BVB teve mais posse de bola: 59%.

Show de gols

Logo aos treze minutos, a primeira boa chance em uma movimentada partida entre Hertha e Borussia: Thomas Meunier cruzou da direita e Marco Reus cabeceou à esquerda, desperdiçando boa chance para o Dortmund.

A resposta veio aos quinze minutos: Jurgen Ekkelenkamp aproveitou rebote no lado esquerdo e chutou à direita da meta defendida por Marwin Hitz, goleiro dos Borussen. Segundos depois, Myziane Maolida recebeu de Vladimír Darida e chutou no canto direito, mas o tento do HBSC foi invalidado por impedimento. E, como diz a sabedoria popular, quem não faz, toma: aos 31 minutos, Julian Brandt avançou pelo lado direito e chutou na saída de Alexander Schwolow para abrir a contagem. Com 44, Axel Witsel apareceu na área e marcou o segundo dos visitantes, mas o tento também foi anulado por impedimento após passe de Erling Braut Haaland.

Aos seis minutos do segundo tempo, o empate da Alte Dame: Ishak Belfodil é acionado por Darida no canto direito e finalizou cruzado. Com doze, a virada: Marco Richter recebeu de Maolida na direita e chutou no canto esquerdo da meta dos Schwarzgelben.

Cabia mais: aos 24, Belfodil foi acionado na direita e chutou cruzado, mas Marwin Hitz fez linda defesa. No rebote, Richter anotou o segundo dele. Ainda houve tempo para, aos 38, Raphael Guerreiro cruzar da direita e Steffen Tigges cabecear no canto direito para descontar.

Próximos jogos

Na 18ª (e primeira do returno) rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2021-22, o Hertha Berlin recebe o Colônia no dia 09 de janeiro, às 11h30 (Horário de Brasília), um dia depois do Borussia Dortmund viajar para enfrentar o Eintracht Frankfurt às 14h30.