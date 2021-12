Union Berlin bate Bochum fora de casa e volta a sonhar com a Champions League

O Union Berlin voltou a encostar na zona de classificação para a próxima edição da Champions League. No Vonovia-Ruhrstadion, a equipe visitou e venceu o Bochum, por 1 a 0, em jogo válido pela 17ª (e última do primeiro turno) rodada da Bundesliga 2021-22.

No 4-3-3 de Thomas Reis, o Bochum teve mais posse de bola (55%) e chutou mais em direção ao gol (13 a nove). Em finalizações certas, entretanto, o Union Berlin, de Urs Fischer, empatou: três a três.

Grande campanha

Logo aos dezesseis minutos de jogo, os Eisernen abriram o placar: Grischa Promel avançou pela esquerda e serviu Max Kruse, que mandou um chutaço com o pé direito no ângulo esquerdo.

Precisando do resultado, o Bochum conseguiu a grande chance na partida apenas aos 37 da segunda etapa: Sebastian Polter serviu Milos Pantovic no lado direito e a redonda bateu na trave esquerda, para alívio do Union na peleja disputada no Rurhstadion.

Próximos jogos

Na 18ª rodada do Campeonato Alemão 2021-22, o Bochum recebe o Wolfsburg, no dia 9 de janeiro, às 13h30 (horário de Brasília), um dia depois do Union Berlin viajar para enfrentar o Bayer Leverkusen às 11h30.