Colônia afunda Stuttgart no Z-3 e vira o turno na metade da tabela

Após um começo de Bundesliga (Campeonato Alemão) 2021-22 bastante complicado, o Colônia vai encerrar a metade do torneio no meio da tabela. Neste domingo (19), a equipe recebeu, no RheinEnergieStadion, o Stuttgart - e venceu por 1 a 0, em jogo válido pela 17ª (e última do primeiro turno) do torneio.

No 4-1-3-2 de Steffen Baumgart, o FC Koln teve vantagem em todas as estatísticas da partida: 51% de posse de bola e dez finalizações (contra cinco dos adversários) - sendo três certas. No 3-4-2-1 de Pellegrino Matarazzo, o VfB Stuttgart acertou um único chute em direção ao gol.

Se recuperando

Logo aos dez minutos, o Colônia abriu o placar contra o Stuttgart: Salih Ozcan acionou Louis Schaub no lado esquerdo e ele marcou, mas o tento dos Geissbocke foi invalidado por impedimento. Após um grande momento da partida bastante insosso, o time da casa voltou a aparecer aos 28 minutos: Anthony Modeste recebeu de Timo Hubers e chutou alto demais, desperdiçando boa chance contra os Schwaben.

Aos 38, Ozcan alçou bola na área e Jonas Hector cabeceou no lado esquerdo, mas sem conseguir marcar para os Effzeh. O tento só foi sair aos 44 do segundo tempo: Kingsley Schindler cruzou da direita e Modeste cabeceou no meio do gol para enfim vencer Florian Muller, arqueiro dos Roten, na peleja disputada no Mungersdorfer.

Próximos jogos

Na 18ª (e primeira do returno) rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2021-22, o Colônia viaja para enfrentar o Hertha Berlin no dia 09 de janeiro, às 11h30 (Horário de Brasília), um dia depois do Stuttgart jogar fora de casa contra o Greuther Furth no mesmo horário.