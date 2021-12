Freiburg vence confronto direto contra Leverkusen e salta ao terceiro lugar

Em briga direta por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Freiburg conseguiu um importantíssimo resultado nesse domingo (19). Jogando no SC-Stadion, a equipe recebeu o Bayer Leverkusen e venceu por 2 a 1, em partida válida pela 17ª rodada da Bundesliga 2021-22.

No 4-2-3-1 de Christian Streich, o Freiburg finalizou mais vezes (quinze a seis) e acertou mais chutes em direção ao gol (cinco a quatro) que os adversários. Já o Bayer Leverkusen, no 4-3-2-1 de Gerardo Seoane, teve mais posse de bola: 57%.

Vitória de seis pontos

Nos primeiros segundos de jogo, o Freiburg deixou claro que a vida do Leverkusen seria difícil: Nico Schlotterbeck aproveitou cruzamento de Roland Sallai no lado direito para finalizar no canto esquerdo, obrigando Lukás Hrádecký, arqueiro dos Werkself, a fazer grande defesa. O goleiro apareceu bem novamente aos três minutos, impedindo finalização de Lucas Holer após belo passe de Sallai. Aos 32, tentando cortar bola na área, Jeremie Frimpong colocou a mão na bola; na cobrança, Vincenzo Grifo cobrou no meio da meta para inaugurar o marcador.

O empate do Bayer veio aos 46 do primeiro tempo: Amine Adli cruzou da direita e Charles Aránguiz cabeceou no meio da meta para vencer Mark Flekken.

Após um segundo tempo de poucas emoções, o tento da vitória do Freiburg veio aos 39 da segunda etapa: Ermedin Demirovic colocou a bola na área e Kevin Schade apareceu no lado direito para cabecear cruzado e dar a vitória aos mandantes.

Próximos jogos

Na 18ª rodada do Campeonato Alemão 2021-22, o Freiburg recebe o Arminia Bielefeld no dia 8 de janeiro, às 11h30 (Horário de Brasília), mesmo dia e hora em que o Bayer Leverkusen joga em casa contra o Union Berlin.