Festa após perder de 10 a 0 e mais de 30 cobranças de pênaltis: Coupe de France tem fortes emoções

As partidas iniciadas às 14h30 deste domingo (19) válidas pela fase 32avos de final da Coupe de France 2021-22 tiveram classificados óbvios. As equipes da Ligue 1 avançaram ante equipes de divisões inferiores. As circunstâncias, entretanto, foram bastante diferentes.

Enquanto o Bordeaux anotou nada mais, nada menos que 10 a 0 no adversário, o Brest precisou de uma longuíssima cobrança de pênaltis para avançar. Sem fazer grande partida, o Nice também passou.

Show

No Matmut Atlantique, uma exibição de fala do Bordeaux. Recebendo o modesto Jumeaux de M'Zouazia, de Mayotte, uma ilha ao norte de Madasgascar que até hoje é comandada pela França, os Girondins não tiveram dó da equipe africana.

Abdel Medioub inaugurou o marcador, M'Baye Niang anotou o segundo, terceiro, quinto e oitavo tentos. Timothée Pembele também fez dois tentos, marcando o quarto e o sétimo tentos. Javairô Dilrosun marcou o sexto, Issouf Sissokho fez o nono e Josh Maja colocou incríveis dois dígitos no placar.

Mesmo perdendo por 10 a 0, a equipe de Mayotte fez a festa com os torcedores do FCGB, sendo saudada pelos torcedores:

Pênalti até dizer chega

O Stade Brestois teve muito mais dificuldade para avançar. Contra o modestíssimo Dinan-Léhon, que joga na National 3 (quinta divisão francesa), a partida foi encerrada em 0 a 0 - sendo que a equipe da Ligue 1 jogou desde os 32 minutos do primeiro tempo com a mais, já que Samba Touré foi expulso. Nos pênaltis, inacreditáveis trinta e duas cobranças. Na primeira sequência, de cinco pênaltis, dois erros para cada equipe. Nas respectivas décimas cobranças, novos erros. Quando todos pensavam que os dois clubes cobrariam pênaltis até o fim dos tempos, Florent Herve desperdiçou e classificou o Brest.

Sem brilho

Fazendo o básico, quem também avançou foi o OGC Nice. Atuando contra o Cholet, do Championnat National (terceira divisão francesa), a equipe jogou fora de casa, no Pierre Blouen & Stade Omnisports, e venceu pelo placar mínimo.

O único tento da peleja foi marcado por Andy Delort, aos 19 minutos do segundo tempo.