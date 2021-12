Torino aproveita expulsão de Magnani e vence Hellas Verona em casa

Após um começo de Serie A 2021-22 cheio de resultados ruins, o Torino chegou à quarta partida de invencibilidade (e à segunda vitória consecutiva) neste domingo (19). No Olimpico Grande Torino, a equipe recebeu o Hellas Verona e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 18ª (e penúltima do primeiro turno) rodada da competição.

No 3-4-2-1 de Ivan Juric, o Torino teve mais posse de bola: 67%. Também no 3-4-2-1 e comandado por Igor Tudor, o Hellas Verona teve mais chutes certos em direção ao gol: dois a um. No número de finalizações totais, empate: oito a oito.

Expulsão que mudou tudo

O lance que mudou toda a peleja entre Torino e Verona aconteceu cedo, aos 24 minutos: Giangiacomo Magnani derrubou Antonio Sanabria quando era o último homem da defesa e, após revisão do VAR, foi expulso de campo. Dois minutos depois, o próprio Sanabria acionou Tommaso Pobega na faixa central e ele chutou no lado direito para inaugurar o marcador.

Precisando do resultado, os Gialloblu partiram para o ataque: Adrien Tameze apareceu no lado direito e recebeu belo passe de Daniel Bessa antes de chutar no lado direito; Vanja Milinkovic-Savic fez grande defesa.

Aos 50, outra grande chance para o Verona: Federico Ceccherini escorou escanteio no lado esquerdo e mandou a redonda no cantinho esquerdo para outra linda defesa do arqueiro granata.

Próximos jogos

Na 19ª rodada do Campeonato Italiano 2021-22, o Torino viaja para enfrentar a Internazionale na próxima quarta-feira (22), às 14h30 (horário de Brasília), mesmo dia e hora em que o Hellas Verona recebe a Fiorentina.