Sampdoria vence Torino em casa e vai às oitavas da Coppa Italia

Dois clubes bastante tradicionais do futebol italiano e em má fase se enfrentaram na fase 32avos da Coppa Italia 2021-22. Nesta quinta-feira (16), no Estádio Luigi Ferraris, a Sampdoria venceu o Torino por 2 a 1 e avançou no certame.

No 3-4-3 de Ivan Juric, o Toro levou vantagem em todas as estatísticas: 65% da posse de bola e 14 finalizações contra oito dos mandantes - sendo quatro certas. No 4-4-1-1 de Roberto D'Aversa, a Samp teve três chutes certos em direção ao gol.

Avançando

Logo aos 15 minutos, um lance começou a mudar a partida: Rolando Mandragora derrubou Dragusin na área e o árbitro marcou pênalti a favor da Sampdoria. Na cobrança, Fabio Quagliarella cobrou no canto direito e abriu o placar contra o Torino em Gênova.

Aos 36 minutos, Simone Zaza recebeu de Daniele Baselli na faixa central e chutou no canto direito para bela defesa de Wladimiro Falcone, goleiro dos Blucerchiati. Aos oito minutos da segunda etapa, Karol Linetty tentou cabecear bola alçada na área por Baselli e caiu após choque com Alex Ferrari: inicialmente o árbitro nada marcou a favor do Toro, mas o VAR revisou o lance. Na cobrança, Mandragora cobrou alto e empatou ao clube do Piemonte.

Aos 16, o segundo da Doria: Ciervo desceu pela esquerda e acionou Valerio Verre, que finalizou no canto direito do arqueiro granata.

Próximos jogos

Nas oitavas de final da Coppa Italia, a Samp vai enfrentar a Juventus. Antes disso, pela 18ª rodada da Serie A 2021-22, a Sampdoria receberá o Venezia no domingo (19), às 14 horas, mesmo dia e hora em que o Torino recebe o Hellas Verona no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim/ITA.