De volta ao G-4: Arsenal vence West Ham e segue ascensão na Premier League

Depois de um longo tempo, o Arsenal voltou ao grupo das equipes que disputa a UEFA Champions League no torneio seguinte. Na 17ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês) 2021-22, a equipe recebeu o West Ham no Emirates Stadium e venceu a partida de seis pontos por 2 a 0 nesta quarta-feira (16).

No 4-4-1-1 de Mikel Arteta, o Arsenal FC teve vantagem em todas as estatísticas da partida: 56% da posse de bola e vinte e uma finalizações (contra sete dos adversários) - sendo oito certas. No 4-2-3-1 de David Moyes, o West Ham United FC acertou um único chute em direção ao gol.

No G4

A primeira boa chance da partida foi do West Ham United, e não do Arsenal: aos 35 minutos, aproveitando rebote na área, Pablo Fornals finalizou no canto direito da meta defendida por Aaron Ramsdale. Os Gunners apareceram muito bem pela primeira vez aos 40 minutos: Kieran Tierney recebeu de Granit Xhaka e emendou linda finalização, para bela defesa de Lukasz Fabianski. Cinco minutos depois, Takehiro Tomiyasu desceu pela direita e serviu Alexandre Lacazette, que chutou à direita e desperdiçou noa boa chance para o AFC.

Logo aos três minutos da segunda etapa, o primeiro tento dos mandantes contra os Irons: Lacazette acionou Gabriel Martinelli na área e ele finalizou à esquerda para abriu o placar. Precisando do resultado, os Hammers quase empataram aos oito minutos: Jarrod Bowen avançou pela direita e chutou na esquerda, com linda defesa do arqueiro mandante.

Aos doze, aproveitando cobrança de falta de Xhaka, Martin Odegaard finalizou à esquerda, com Fabianski, goleiro dos Cockney Boys, defendendo. Aos 21, por cometer pênalti em Tierney, Vladimír Coufal foi expulso de campo. Lacazette finalizou no canto direito e o arqueiro da Academy of Football foi buscar.

Aos 34, Bukayo Saka recebeu passe de Ben White e, antes de finalizar, foi travado por Craig Dawson. O placar foi completo aos 42 da segunda etapa: Saka acionou Emile Smith Rowe no lado direito e finalizou no mesmo canto.

Próximos jogos

Na 18ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês) 2021-22, o Arsenal viaja para enfrentar o Leeds United, no próximo sábado (18), às 14h30 (Horário de Brasília), mesmo dia em que o West Ham recebe o Norwich às 12h.