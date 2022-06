Dinamarca cresce no segundo tempo e vence França de virada com dois de Cornelius

França e Dinamarca se enfrentaram nesta sexta (03) em Saint-Denis na primeira rodada do grupo A1 da Uefa Nations League. Os campeões da última edição eram os principais cotados para vencerem o duelo, mas foram superados por 2 a 1 pelos nórdicos, que vivem boa fase após terem chegado à semifinal da última edição da Eurocopa e se classificado de forma direta para a Copa do Mundo no Catar.

O último encontro entre os times havia sido na Copa de 2018, no único 0 a 0 da competição. As duas seleções se reencontrarão novamente em setembro pela Nations League e no Catar, em novembro, já em partida válida pelo Mundial.

Com o resultado de hoje ao todo foram oito vitórias da França, três empates e cinco vitórias da Dinamarca no histórico do embate.

Domínio francês e paredão dinamarquês

Apesar de entrar como favorita no confronto, a França precisou de alguns minutos antes de começar a exercer o seu favoritismo em campo. Logo no começo da partida, a Dinamarca quase surpreendeu os Bleus e acertou a trave após Joakim Maehle receber um passe cruzado de Kasper Dolberg e finalizar. O susto, no entanto, pareceu acordar a seleção da casa, que passou a ter uma maior posse de bola e a pressionar seus rivais, os obrigando a formar duas linhas defensivas – uma com cinco e outra com quatro jogadores – para conter a criação francesa.

Aos 12’ e aos 14’ a França chegou com muito perigo através de Karim Benzema – primeiro com uma finalização perigosa depois de boa troca de passes com N’Golo Kanté e depois com um gol em impedimento. Defensivamente, os bicampeões do mundo também se saíram muito bem nesta etapa, impedindo os dinamarqueses de criarem jogadas através de bons desarmes e sempre recuperando as segundas bolas depois de divididas, muito graças ao bom desempenho do volante Aurélien Tchouameni.

A Dinamarca só conseguiu criar uma nova chance aos 38’, quando Maehle ficou com a bola após uma rara falha da Kanté, mas finalizou fraco para fácil defesa de Hugo Llorris.

A França terminou o primeiro tempo com 56% de posse de bola e cinco finalizações, sendo duas no alvo, e com 363 passes trocados, 60 a mais que a Dinamarca.

Mudança de estratégia e estrela de substituto

O segundo tempo começou com o mesmo domínio francês que foi visto ao final da primeira etapa. O time pareceu não sentir a substituição de Mbappé no intervalo e partiu para cima dos dinamarqueses para fazer jus à sua superioridade e buscar a vitória.

Logo aos 46’, Kasper Schmeichel foi obrigado a fazer ótima defesa após finalização à queima roupa de Benzema e aos 50’ o atacante francês não perdoou. Ao receber passe de calcanhar dentro da área, ele abriu caminho entre a defesa dinamarquesa com um bom drible e fez boa finalização para abrir o placar.

Com o ímpeto a seu favor, os franceses continuaram a exercer forte pressão sobre a Dinamarca – obrigando o técnico Kasper Hjulmand a mudar sua estratégia e consequentemente o futuro do jogo: buscando fortalecer seu ataque ele substituiu Dolberg por Andreas Cornelius, mais alto e forte que seu antecessor e trocou Daniel Wass por Mikkel Damsgaard, para dar mais velocidade e ofensividade ao seu time.

As alterações demoraram a surtir efeito e os nórdicos não criaram muitas chances logo de imediato, ainda sentindo falta de velocidade, visão e criatividade na armação, porém, aos 68’, Cornelius recebe um bom cruzamento de Pierre-Emile Hojbjerg e finaliza de chapa sem chances para Llorris, marcando na primeira finalização ao alvo do time dinamarquês no segundo tempo.

Com o gol marcado, os dinamarqueses passaram a se impor mais e quase ampliaram o placar a seu favor com Skov Olsen. Por outro lado, ainda com a sensação de que poderiam sair da partida com os três pontos, o time francês continuou buscando novas chances e aos 80’ quase marcou com Kanté, que finalizou de fora da área e acertou a trave do gol do seu antigo companheiro de Leicester, Kasper Schmeichel.

No entanto, nos minutos finais a produtividade dos Bleus caiu e a Dinamarca passou a aproveitar esta diminuição de ritmo para criar mais jogadas de perigo. Aos 85’, Eriksen recebeu e finalizou livre com muito perigo obrigando Llorris a fazer grande defesa para impedir a virada e aos 87’ Cornelius fez bom uso da sua força física, se livrou de seu marcador e bateu cruzado para virar o jogo e selar a vitória escandinava.

Situação do grupo

Com o resultado, a Dinamarca se firmou na segunda colocação do grupo e a França ficou em terceiro. A Áustria lidera por ter mais gols de saldo após vencer a seleção da Croácia fora de casa por 3 a 0.

O próximo jogo dos franceses será contra a Croácia fora de casa, já a Dinamarca viaja até o Ernst Happel Stadion, em Viena, para enfrentar os austríacos.