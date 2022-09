Fiorentina bate Verona e quebra sequência de oito jogos sem vitória na temporada

Oito jogos depois, a Fiorentina voltou a vencer na temporada. Diante de sua torcida, a Viola aplicou 2 a 0 no Hellas Verona neste domingo (18), pela sétima rodada da Serie A 2022-23. Ikoné e Nico González marcaram os gols da partida no estádio Artemio Franchi, em Florença.

Viola perde chances, mas sai na frente

Pressionada por uma sequência ruim e desfalcada na defesa, a Fiorentina começou com o jovem Ranieri ao lado de Martínez Quarta na zaga, e Kouamé como centroavante, com Arthur Cabral e Jovic no banco. A resposta para a torcida, porém, foi ótima na primeira etapa.

Mesmo tendo menos posse de bola, a Viola teve ótimo volume. O time da casa terminou a primeira etapa com 12 finalizações, contra cinco do Verona, sendo sete na direção do gol. Também vivendo uma fase ruim, os gialloblù contaram com o esforço da dupla Henry e Lasagna na frente, para dar trabalho à zaga florentina, mas sofreram na defesa.

Aos 3, Após ótima jogada pela esquerda, Sottil cruzou e Kouamé apareceu no meio da área em boa posição para finalizar, mas se atrapalhou e perdeu a chance. A resposta do Verona veio quatro minutos depois, quando Lazovic cobrou lateral na área, Henry ajeitou e Lasagna finalizou, mas não pegou em cheio. A bola ainda desviou em Ranieri e acabou nas mãos de Terracciano.

Já aos 12, em grande jogada individual, o criticado Ikoné avançou pela direita, cortou para dentro da área e chutou rasteiro no contrapé do goleiro para abrir o placar em Florença. A Fiorentina continuou em cima e teve várias chances para ampliar. Venuti, aos 20, e outra vez Ikoné, aos 23, fizeram Montipò trabalhar.

Aos 24, Kouamé tabelou com Venuti e foi derrubado por Coppola dentro da área: pênalti para a Viola. Biraghi cobrou no canto esquerdo, mas Montipò defendeu em dois tempos. Na sequência, o Verona quase empatou. Lasagna finalizou após pivô de Henry, muito perto da trave, e o camisa 9 marcou no minuto seguinte, mas estava impedido.

Após o susto, a Fiorentina retomou o controle do jogo e teve outras duas ótimas chances, em chute de fora da área de Venuti, aos 29, e em cabeçada de Martínez Quarta aos 30, que também foram defendidas por Montipò. Na reta final da etapa inicial, o ritmo da partida diminuiu, e o 1 a 0 se manteve até o intervalo.

Triunfo confirmado

O panorama do segundo tempo foi totalmente diferente. A Fiorentina assumiu uma postura mais conservador, enquanto o Verona teve muito mais a bola, porém, sem conseguir um volume para pressionar os donos da casa.

A Fiorentina teve boa chance aos 6, em chutaço de Bonaventura, que parou em grande defesa de Montipò. Vincenzo Italiano fez alterações que mantiveram o esquema tático, mesmo sem grande agressividade. Do outro lado, Daniele Cioffi colocou Kallon, Verdi e Djuric em campo, mas sem grandes impactos.

A única grande oportunidade do Verona veio aos 35. Após ótimo passe de Verdi, Kallon saiu dentro da área e chutou, mas a bola desviou no goleiro e Mandragora afastou na sequência.

Já na reta final, a Fiorentina conseguiu o gol do alívio. Depois de boa combinação pela esquerda, Mandragora recebeu grande passe de Duncan, apareceu livre na área e cruzou para Nico González, que, recuperado de lesão, marcou seu primeiro gol no campeonato e assegurou o triunfo viola.

Classificação e próximos compromissos

Com a segunda vitória no campeonato, a Fiorentina sobe para a décima colocação, com nove pontos, enquanto o Verona cai para 17º, com cinco.

As equipes agora ficam duas semanas sem jogar por causa da Data Fifa. A Fiorentina volta a campo no próximo dia 2, fora de casa, contra a Atalanta, às 13h. No mesmo dia, o Verona recebe a embalada Udinese, líder provisória da Serie A, às 15h45. Partidas no horário de Brasília.