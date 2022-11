Walid Regragui valoriza empate com a Croácia: "Estávamos enfrentando uma grande equipe"

Na primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo, Marrocos e Croácia se enfrentaram às 7h desta quarta-feira (23) e saíram de campo no Estádio Al Bayt empatados sem gols, somando um ponto cada na competição.

No confronto contra os vice-campeões, Walid Regragui, técnico de Marrocos, exaltou a atuação de sua equipe, sem deixar de criticar o que achou de errado, além de valorizar o empate contra uma forte equipe.

Primeiramente Regragui elogiou a equipe croata e seus jogadores, focando no meio de campo formado por Modric, Brozovic e Kovacic: “Honestamente, estávamos enfrentando uma grande equipe. Eles têm um meio-campo muito forte. Tentamos estar em um bloco para criar problemas, mas talvez os respeitamos demais às vezes. Estávamos cansados no final, mas é um bom resultado contra o vice-campeão do mundo e isso deve nos motivar para o próximo jogo”.

O técnico de Marrocos não tirou seu time das chances de classificação para a próxima fase, deixando em aberto a possibilidade de classificação: “Ainda estamos na corrida. Mas é uma pena, as poucas oportunidades que tivemos, nós não as aproveitamos. Também cometemos muitos erros técnicos no meio. Temos quatro dias para trabalhar e nos recuperarmos agora”.

Por fim Regragui decidiu elogiar a torcida marroquina no estádio, que era claramente maioria e tentou empurrar o time rumo à vitória: “O público ajudou os jogadores. Continuaremos a trabalhar para estarmos prontos contra a Bélgica”.

Próximos jogos e classificação

Marrocos agora jogará no domingo (27), às 10h, quando enfrenta a Bélgica. No mesmo dia, mas às 13h, a Croácia joga contra o Canadá. Os dois times somam um ponto no momento e agora aguardam a partida entre Bélgica e Canadá, às 16h, fechando a classificação na primeira rodada.