Bélgica e Canadá fecham quarto dia de jogos da Copa do Mundo do Catar

O quarto dia de jogos da Copa do Mundo do Catar 2022 terá como último duelo a estreia de Bélgica e Canadá, duas seleções que estão despertando curiosidade sobre o que poderão fazer neste Mundial. A partida será no estádio Ahmad Bin Ali, às 16h (horário de Brasília).

Será a primeira vez que ambas as seleções vão se enfrentar na história das Copas. Porém, não será o primeiro duelo entre Bélgica e Canadá: eles se enfrentaram em um amistoso em 1989, no qual os belgas levaram a melhor e venceram por 2 a 0.

A última dança da aclamada geração belga?

Após ter conquistado no último Mundial a melhor classificação final em sua história nas Copas, a Bélgica chega ao Catar em 2022 como segunda colocada no ranking da Fifa e uma das favoritas ao título, mesmo que sua tão aclamada geração não seja novidade para ninguém.

Essa será a 14ª participação dos belgas em Copas, e a expectativa é a de pelo menos repetir o sucesso de 2018, quando terminou em terceiro lugar. O time não terá grandes mudanças em relação á da Copa anterior: o técnico Roberto Martínez manteve a espinha dorsal daquele time, com Courtois, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Hazard e Lukaku como as grandes estrelas da equipe.

Apesar disso, a maioria desses jogadores chegaram ao Catar em um momento de não tanto brilho em comparação à Copa anterior. Lukaku, inclusive, chegou lesionado e será desfalque nos dois primeiros jogos do Mundial. Hazard está longe do desempenho de quatro anos atrás, e De Bruyne será de extrema importância para o sucesso da seleção belga.

A Bélgica deve vir a campo jogando na formação 3-4-2-1: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Zeno Debast, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Yannick Carrasco; Youri Tielemans, Axel Witsel; Kevin De Bruyne, Eden Hazard; Loïs Openda. Técnico: Roberto Martínez

A melhor seleção canadense da história?

Após 36 anos de sua única participação em uma Copa do Mundo, o Canadá está de volta ao Mundial, e em grande estilo: liderou as eliminatórias da Concacaf, e conta com uma nova geração de jogadores que para muitos, formam a melhor seleção da história do país.

A empolgação tem justificativa. O time do técnico John Herdman sobrou nas eliminatórias da Concacaf, e conta com a presença de jogadores experientes como Hutchinson e Hoilett, ao lado de nomes jovens e que estão se destacando no futebol europeu como Alphonso Davies e Jonathan David.

Considerado por muitos, um dos melhores laterais da atualidade, Davies é o principal nome da seleção canadense. O jogador do Bayern de Munique ficou de fora da última partida do Canadá antes da Copa do Mundo, um amistoso diante do Japão, mas está confirmado para o jogo desta tarde.

O Canadá deve vir a campo no esquema 3-4-3, com: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller; Sam Adekugbe, Stephen Eustáquio, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan; Alphonso Davies, Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: John Herdman

Árbitro: Janny Sikazwe (ZAM)

Assistentes: Jerson dos Santos (ZAM) e Arsenio Maringule (MOÇ)

VAR: Yoshimi Yamashita (JPN)