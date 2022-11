Espanha se impõe e aplica goleada histórica sobre Costa Rica pelo grupo E da Copa

Na tarde desta quarta-feira (23), Espanha e Costa Rica se enfrentaram no Estádio Al Thumana, no Catar. A partida marcou a estreia de ambos no grupo E da Copa do Mundo. A seleção espanhola tratou de fazer valer o favoritismo e aplicou uma sonora goleada por 7 a 0, com gols de Dani Olmo, Asensio, Ferrán Torres duas vezes, Gavi, Soler e Morata. Esta foi a maior goleada anotada pela Roja e também a maior goleada sofrida pela Sele na história das Copas.

Espanha abre três no primeiro tempo

Não demorou para a rejuvenescida seleção comandada por Luis Enrique mostrar suas credenciais. Aos 10 minutos, após uma linda troca de passes, Gavi tocou por elevação para Dani Olmo entrar livre e mandar para o fundo das redes, abrindo o placar para os espanhóis.

Chamava atenção o domínio que La Roja exercia sobre sua adversária. Os europeus trocavam passes com constância e ditavam o ritmo da partida, encontravam brechas com facilidade.

Neste ritmo, não demorou para a Espanha ampliar sua vantagem. Aos 20 Busquets inverteu a bola para Jordi Alba que cruzou rasteiro para a área e encontrou Asensio. De primeira, o atacante finalizou e marcou o segundo gol espanhol.

Atordoados, os costarriquenhos não mostravam sinais de reação e o nervosismo dentro de campo começou a transparecer. Tanto que, aos 28 minutos, num vacilo defensivo Jordi Alba foi derrubado dentro da área, resultando em penalidade máxima. Ferrán Tores bateu para fazer o terceiro dos espanhóis e finalizar o marcador da primeira etapa.

Domínio total

O segundo tempo se iniciou com cenário muito similar, uma Espanha ofensiva e a Costa Rica contra as cordas tentando evitar um resultado pior. Porém, logo a seleção da América Central sofreria outro golpe.

Aos 8 Ferrán Torres recebeu passe em profundidade dentro da área e tentou finalização, mas perdeu a bola. Entretanto, pressionou, recuperou a posse, e girou para mandar ao fundo das redes, somando o quarto gol.

Mantendo a pegada, a Espanha tinha total controle da partida e constantemente levava perigo à meta defendida por Keylor Navas. Foi assim que, aos 29, saiu o quinto gol. Após receber passe de Morata, Gavi bateu de primeira e aumentou ainda mais a vantagem espanhola.

Aos 44, nova investida, após rebote de Navas em cruzamento rasteiro, a bola sobrou para Soler, que livre empurrou para o fundo das redes.

O golpe final viria aos 47, quando Morata recebeu belo passe de Daniel Olmo e também deixou seu gol, que seria o último da partida: 7 a 0 para a Espanha.

Próximos jogos

Com o resultado a Espanha assumiu a liderança do grupo E, com 3 pontos. Na segunda rodada La Roja enfrenta a Alemanha, no domingo (27), às 16h.

Na lanterna, a Costa Rica também joga no domingo, às 7h, quando encara a seleção do Japão.