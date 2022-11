Holanda marca no início, mas joga mal e cede empate para Equador

O Equador saiu atrás, mas dominou grande parte do jogo e buscou o empate com a Holanda na segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo 2022, no estádio Khalifa Internacional, nesta sexta-feira (25). Gakpo abriu o placar para a Oranje, mas Enner Valencia, agora artilheiro isolado do Mundial, deixou tudo igual.

Holanda marca rápido e se safa no fim

Diferente da vitória contra o Senegal, quando marcou na reta final, desta vez a Holanda conseguiu um gol logo no início. Aos 5, após saída errada do Equador, Gakpo recebeu bola ajeitada por Klaassen e encheu o pé esquerdo de fora da área para abrir o placar. Este foi o gol mais rápido da Copa até então.

Apesar do bom início, a Holanda não conseguiu mais nenhuma finalização na primeira etapa. O time de Louis van Gaal, que teve um meio-campo mais preenchido em relação à estreia contra Senegal, teve Frenkie de Jong pouco participativo e não teve ímpeto para voltar a assustar o Equador.

Já o Equador, que foi escalado por Gustavo Alfaro com três zagueiros, diferente do esquema da primeira rodada, explorou principalmente o lado direito da defesa da Holanda, com Enner Valencia e Estupiñán bastante acionados e causando muitas dificuldades para Jurriën Timber, que ganhou a vaga de Matthijs de Ligt no time titular.

Na metade do primeiro tempo, o Equador passou a realmente incomodar, rondando a área holandesa. A primeira finalização perigosa, porém, veio aos 31. Enner Valencia trouxe da esquerda para dentro e chutou forte no canto, mas parou em Noppert.

La Tri terminou a primeira etapa com seis a um em finalizações e ligeira superioridade na posse de bola e, por um detalhe, não saiu para o intervalo com a recompensa do empate. Aos 47, Estupiñán mandou para as redes após desviar um chute de fora da área, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento de Porozo, que estava na frente do goleiro Noppert.

Equador consegue merecido empate

Para a segunda etapa, a Holanda voltou com Memphis Depay no lugar de Bergwijn, mas o jogo seguiu muito favorável ao Equador. Logo aos 3, Estupiñán chutou forte de fora da área, Noppert espalmou e Enner Valencia completou para o fundo do gol no rebote.

Sem saída, a Holanda passou por um momento muito difícil no jogo após sofrer o empate e, por pouco, não sofreu o segundo gol. Aos 13, Plata pegou o rebote dentro da área, ajeitou para o pé esquerdo e encheu o pé, mas carimbou o travessão de Noppert.

Depois disso, van Gaal fez mudanças para que a Holanda ficasse mais com a bola, o que aconteceu, mesmo sem ser criativa. A Oranje só finalizou uma vez no segundo tempo, com Koopmeiners, enquanto o Equador seguiu apostando em jogadas pelas pontas, mesmo sem o mesmo volume. No fim, o empate, que não é ruim para nenhuma das seleções, prevaleceu.

Classificação e próximos jogos

Holanda e Equador dividem a liderança da chave, com quatro pontos e +2 de saldo. O Senegal tem três e o Catar, zerado, é a primeira seleção eliminada da Copa.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (29) e no mesmo horário, às 12h. A Holanda encara o Catar, enquanto o Equador e Senegal se enfrentam na rodada final do grupo A.