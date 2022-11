Para evitar vexame histórico, Argentina enfrenta México pela Copa do Mundo

Vai se criando um clima terrível! Neste sábado (26), às 16, a Argentina joga a sua vida na Copa do Mundo. A bicampeã mundial enfrenta o México, que também precisa da vitória para continuar sonhando com uma vaga nas oitavas de finais da competição.

Uma derrota significará o fim da participação argentina na Copa e uma drama na última rodada para os mexicanos. Apenas a vitória interessa para Argentina e México. Promessa de jogão.

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SPORTV e CAZÉ TV. A VAVEL Brasil acompanhará todos os lances da partida em tempo real.

Vitória ou vexame

A situação da Argentina na Copa do Mundo não está fácil. Na estreia, o time de Messi e Cia perdeu de virada para a Arábia Saudita na maior zebra da Copa até aqui. No outro jogo do grupo, México e Polônia ficaram no empate.

Só a vitória interessa para a Argentina. Um empate deixará a situação da equipe ainda mais complicada e uma derrota tirará qualquer chance de classificação para a próxima fase.

Essa é a hora em que o grande craque deve aparecer. Todas as atenções estarão voltadas para o atacante Lionel Messi, seis vezes eleito o melhor jogador do mundo e considerado por muitos o principal jogador dessa geração.

Será que o craque vai decidir para a Argentina ou vai seguir carregando o fardo de não conseguir dar um título de Copa do Mundo à sua seleção?

Após a derrota na estreia, o treinador Lionel Scaloni falou sobre a situação de sua equipe: “O primeiro dia afetou muito a equipe, mas a reação foi imediata. A única coisa que tínhamos que fazer era levantar a cabeça. Esse grupo fará isso”, disse.

Provável escalação da Argentina

Emiliano Martínez; Montiel, Lisandro Martínez, Otamendi e Acuña; Enzo Fernández (Mac Allister), Paredes e De Paul; Di María, Messi e Lautaro Martínez.

A vingança perfeita

Depois do empate sem gols na estreia contra a Polônia, o México agora vai em busca da sua primeira vitória na Copa do Mundo. E não é um jogo qualquer, é um jogo que pode causar a eliminação da bicampeã mundial Argentina.

E essa é a vingança perfeita para os mexicanos. Nas três vezes em que enfrentou a Argentina na Copa do Mundo, o México foi derrotado três vezes. A melhor hora para vencer não podia ser outra.

Mas o México também precisa pensar na própria vida. Com um ponto conquistado, uma derrota deixará a situação da equipe muito complicada. Um empate ainda deixará a equipe viva e uma vitória é o melhor dos mundos para a seleção de Tata Martino.

O treinador argentino do México, falou sobre o desafio de enfrentar Messi em um jogo tão decisivo quanto esse: “Sempre temos que nos preparar pensando que Messi terá sua melhor versão, não podemos especular que ele não vai estar nela. Em cinco minutos, ele pode resolver uma partida. É preciso ter máxima atenção. Como melhor jogador de futebol pelo menos nos últimos 15 anos, não há muito mais a dizer”, comentou o treinador.

Provável escalação do México:

Ochoa; Jorge Sánchez, Montes, Héctor Moreno e Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera e Luis Chávez (Guardado); Lozano, Vega e Henri Martín (Funes Mori).

Arbitragem da decisão

O italiano Daniel Orsato apita a partida, auxiliado por Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, também da Itália. Massimiliano Irrati é o árbitro de vídeo.