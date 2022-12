Messi vibra com conquista da Copa e descarta aposentadoria: "Quero jogar pela seleção como Campeão do Mundo"

Após o título da Copa do Mundo conquistado nos pênaltis contra a França, Messi, De Paul e Enzo Fernández falaram sobre a emoção do título conquistado.

Enzo Fernández, eleito revelação da Copa, não conseguiu nem se expressar de tanta emoção pela felicidade de conquistar uma Copa do Mundo com o seu país e com sua família presente no estádio.

"Eu nasci assim, não sei. Estar aqui, ter a chance de ganhar uma Copa do Mundo com o meu país não tem preço. Toda a minha família está aqui, vou levar isso para sempre no meu coração".

Foto: Divulgação/AFA

Rodrigo De Paul, visivelmente emocionado, falou sobre o povo argentino e deles terem nascido para sofrer, mas ressaltou que esse momento nunca mais vai sair de sua mente e que a seleção argentina venceu com justiça batendo a França, atual campeã da Copa até aquele momento.

"Nascemos para sofrer, vamos sofrer a vida toda, mas não vou mais esquecer isso. Acho que somos vencedores com justiça. Para sermos campeões tínhamos que vencer o último campeão e conseguimos. Isso é uma alegria que não sei explicar".

Messi, em sua provável despedida do torneio, falou que pressentia que essa seria a Copa, mas que nunca imaginava que seria dessa maneira tão emocionante.

"É uma loucura ter acontecido assim. Eu queria muito. Eu sabia que Deus ia me dar, eu tinha a sensação de que ia ser essa. Agora é aproveitar."

O craque que agora se tornou para muitos o maior da história do futebol, ressaltou que a Copa é linda e que não vê a hora de chegar na Argentina para ver a loucura que está no país.

"Olha que como a Copa é linda. Sofremos muito, mas conseguimos. Não vemos a hora de estar na Argentina para ver que loucura vai ser."

O camisa 10 ainda fez questão de dizer que não está se aposentando da seleção e pretende continuar com a camisa azul e branca.

"Não vou me aposentar da seleção. Quero continuar jogando como campeão mundial com a camisa da Argentina”.