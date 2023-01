Villarreal surpreende e vence Real Madrid com gol decisivo de pênalti

Em jogo de muita disputa pela 16ª rodada de LaLiga, Villarreal e Real Madrid se enfrentaram neste sábado (7), no Estadio de la Ceramica. Os mandantes fizeram boa partida e venceram no fim por 2 a 1, com gols anotados por Pino e Gerard Moreno para o Submarino Amarelo, enquanto Karim Benzema fez para os Merengues.

Confronto decidido nos pênaltis

O Villarreal, desde o início da partida, mostrou que iria dar trabalho ao adversário em campo. Aos quatro minutos, Coquelin recebeu a bola na área e finalizou de letra na trave, assustando Courtois. A outra investida dos anfitriões ocorreu aos 22, em lance que Pino estava pronto para inaugurar o marcador e foi bloqueado pelo goleiro belga.

Aos 28, o time da casa criou nova chance, agora com Baena, que chutou a bola por cima, muito próxima ao gol. Aos 39, o Real Madrid perdeu a oportunidade com Vinícius Júnior, ao finalizar a redonda na direção do experiente Pepe Reina.

Sem gols na primeira etapa, o jogo voltou em outro ritmo para o segundo tempo. Logo após o reinício, aos 47, o Submarino Amarelo chegou à frente com sua dupla de atacantes: Gerard Moreno passou a bola para Pino, que dominou antes de fuzilar o fundo das redes. Courtois tentou defender, com a bola resvalando em seus dedos, mas a tentativa não se mostrou suficiente.

Os madridistas, contudo, não ficaram muito tempo em desvantagem. Com o VAR em ação, o árbitro Cesar Soto Grado percebeu que a bola bateu na mão do defensor do Villarreal durante ação com Vinícius Júnior. Na marca da cal, aos 60, Benzema converteu a cobrança com chute no meio do gol.

Aos 63, a equipe mandante se colocou novamente em vantagem. O árbitro marcou outro pênalti após perceber toque de mão de Alaba na área, semelhante ao lance que originou a penalidade para o Real Madrid. Gerard Moreno, em chute firme, optou pelo lado da rede para acertar o alvo.

No fim, o Real Madrid correu atrás de um novo empate, porém os esforços não foram suficientes, mesmo com sete minutos de acréscimos. Danjuma, por outro lado, desperdiçou a chance de ampliar a vantagem do clube amarelo na última jogada em campo.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Villarreal alcançou a quinta colocação, com 27 pontos, e está bem próximo de entrar no G-4 nas próximas rodadas. A equipe voltará a campo na sexta-feira (13), para encarar o Celta de Vigo fora de casa, às 17h.

O Real Madrid, por sua vez, perdeu a chance de reassumir a liderança da liga com a derrota. Atualmente, ocupa a segunda posição, com os mesmos 38 pontos. O próximo jogo será na semifinal da Supercopa da Espanha, para enfrentar o Valencia na quarta-feira (11), às 16h, no King Fahd Stadium, na Arábia Saudita.