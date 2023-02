Zaga se atrapalha e Wolverhampton vence Liverpool na Premier League

Wolves x Liverpool se enfrentaram neste sábado (4), pela 22ª rodada da Premier League. Disputado no Molineux Stadium, em Wolverhampton, o time da casa aproveitou a força da torcida e venceu os Reds com dois gols em menos de 15’ minutos. O terceiro, saiu no segundo tempo.

Pane na zaga dos Reds em menos de 15 minutos

O jogo valia muito para o time de Jürgen Klopp, pois vêm de péssimos resultados e uma temporada para esquecer até aqui. Porém, também tinham que se cuidar com quem estava do outro lado. Os Lobos abriram logo cedo o placar com Matip, zagueiro do time adversário contra, aos 5’ do primeiro tempo. Em menos de 10 minutos, com 12’ contados, Craig Dawson ampliou.

Rúben Neves faz o terceiro e mata o jogo

Na volta do intervalo, o time da casa estava mais tranquilo. Afinal estava vencendo e trabalhando melhor as suas jogadas para fazer o terceiro. Do outro lado, mesmo que desorganizado, os Reds tentavam fazer o primeiro para por fogo no jogo. Mas aos 26’, o meio-campista português Ruben Neves deu números finais na partida fazendo o 3 x 0.

Como fica?

Agora o Lobos encaram o Southampton. O jogo acontece no próximo sábado (11), às 12h (horário de Brasília), no St. Marys Stadium. Por sua vez, os Reds têm clássico contra o Everton na segunda-feira (13), às 17h (horário de Brasília), no Anfield.