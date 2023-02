Em jogo movimentado, Atalanta bate Lazio fora de casa pela Serie A

Na tarde desse sábado (11), a Atalanta visitou a Lazio em partida válida pela Série A. Os visitantes venceram com gols de Zappacosta e Rasmus.

A Atalanta começou a partida pressionando, mas a primeira grande chance do jogo foi da Lazio quando Immobile finalizou por cima do gol.

Aos 23, a Atalanta marcou um golaço quando Zappacosta chutou forte no ângulo sem chance de defesas para o goleiro Provedel.

O empate veio quase logo depois, quando o zagueiro Djimsiti saiu mal e entregou a bola no pé de Zaccagni que finalizou bem, mas Musso salvou a equipe.

Na segunda etapa, Lookman desceu em velocidade pela esquerda, invadiu a área e rolou a bola para o centroavante Rasmus completar para o gol, ampliando a vantagem da equipe de bérgamo.

A Lazio até buscou diminuir a vantagem e buscar o empate, mas não conseguiu criar nenhuma grande chance de perigo para a Atalanta que conquistou uma grande vitória.

Classificação

Com a vitória, a Atalanta chegou aos 41 pontos, se igualando a Milan e Roma que ainda jogam na rodada, assumindo provisoriamente a terceira colocação. Já a Lazio, se manteve com 39 pontos, estando no sexto lugar.

Próximos jogos

A Atalanta agora volta a campo contra o Lecce, no domingo (19). No mesmo dia, a Lazio enfrenta a Salernitana.