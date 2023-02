Barcelona vence Cádiz pela LaLiga e mantém invencibilidade na temporada

Neste domingo (19), Barcelona enfrentou o Cádiz e venceu por 2 a 0. A partida válida pela 22ª rodada da LaLiga teve gols marcados por Sergi Roberto e Lewandowski, os dois gols foram marcados no final do primeiro tempo.

Com isso, o Barcelona soma 59 pontos na competição e continua na liderança do Campeonato Espanhol. São 8 pontos de diferença para o vice-líder Real Madrid. Cádiz se mantém na 17ª posição com 22 pontos e muito perto da zona de rebaixamento.

Barcelona abre o placar

O primeiro tempo não teve muitas emoções. Já depois dos 40 minutos, o Barcelona conseguiu abrir o placar. Aos 43 minutos, Ferran Torres saiu driblando os adversários, cruzou rasteiro, Lewandowski tenta chuta e Sergi Roberto pegou o rebote para mandar para o fundo do gol.

Barcelona amplia o placar

Aos 45 minutos, o time catalão fechou o caixão. Sergi Roberto tocou para Lewandowski e ele chutou rasteiro sem chances para Ledesma. Com isso, Barça fica com 2 gols no placar e isso se manteve o resto do jogo.

Artilheiro

Depois de não jogar por 3 jogos seguidos, Lewandowski marcou seu 15º gol nesta partida. Artilheiro da competição, com quatro de vantagem sobre Benzema, sendo responsável por um terço dos gols do Barcelona.

Folga mantida

Cádiz teve chances de igualar o placar, mas o Ter Stegen junto com a trave evitou que o adversário empatasse na segunda etapa. Afinal, no segundo tempo, o Barcelona diminuiu o ritmo e passaram a administrar o resultado. A ideia era se poupar para o duelo contra o Manchester United no Old Trafford na próxima quinta-feira às 17h (de Brasília) pela Europa League.

Próximos jogos

Na próxima rodada da LaLiga, o Cádiz joga contra o Rayo Vallecano no próximo sábado e o Barcelona visita o Almería no domingo. Antes disso, o Barça joga pela Liga Europa e enfrenta o Manchester United às 17h (de Brasília) na quinta-feira.