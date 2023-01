Harry Kane marca gol da vitória do Tottenham sobre Fulham na Premier League e vira maior artilheiro da história do clube

Em jogo da vigésima rodada da Premier League, o Tottenham venceu o Fulham, no Craven Cottage, com gol histórico de Harry Kane, por 1 a 0. Os Spurs vinham de duas derrotas para os líderes Arsenal e Manchester City.

Com o gol marcado, Harry Kane iguala Jimmy Greaves como o maior artilheiro da história do Tottenham, com 266 gols. A partida de hoje também foi a de número 300 do atacante na Premier League. Pelo campeonato, foi o gol número 199 dele.

Tottenham marca nos acréscimos da primeira etapa

Durante grande parte do primeiro tempo, o Fulham foi quem dominou e teve mais chances para marcar gols. Como aos 21, quando o brasileiro Andreas Pereira cruzou para dentro da área e Reed chutou com perigo. Lloris defendeu em dois tempos.

O gol do Tottenham saiu aos 46. Heung-Min Son tocou para Harry Kane, que girou e chutou no cantinho para abrir o placar. Foi com este gol que ele chegou à marca histórica de maior artilheiro. Agora o atacante busca se isolar no recorde.

Segundo tempo fraco

Na segunda etapa, o Tottenham conseguiu se defender bem e não levou muitos perigos. Porém, também não teve grandes oportunidades para aumentar o placar. Já no fim da partida, aos 44, o Fulham teve uma grande chance com Manor Salomon e Lloris defendeu nas pontas dos dedos e jogou para escanteio. Após esse lance, os Spurs conseguiu fechar a casinha e garantir os três pontos.

Tabela e próximos compromissos

A próxima partida do Tottenham é pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, contra o Preston North End, fora de casa, às 15h do sábado (28). Já o Fulham enfrenta o Sunderland, também pela Copa da Inglaterra, novamente no Craven Cottage, também no sábado (28), às 12h. Na Premier League, os Spurs estão na quinta colocação e os Cottagers estão na sétima posição.