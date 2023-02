Chelsea sai na frente, mas cede empate ao West Ham

O Chelsea empatou com o West Ham em 1 a 1, neste sábado (11), pela 23ª rodada da Premier League, no London Stadium, em Londres. Os Blues saíram na frente com o português João Felix, mas na sequência o ex-Chelsea, Emerson Palmieri, deixou tudo igual. Os visitantes criaram pouco, enquanto os mandantes pressionaram, mas o confronto terminou sem um vencedor.

“Lets go, Hammers”

Precisando vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, o West Ham encarou o Chelsea empenhado em sair de campo com a vitória. Por outro lado, os Blues de Graham Potter buscavam voltar ao caminho dos triunfos após uma janela de transferências cheia de reforços.

Desse modo, os visitantes abriram o placar com o atacante João Felix, aos 16’, em bela finalização do jogador. Porém, aos 28’, o ítalo-brasileiro Emerson Palmieri, apareceu bem na área para igualar a partida.

Poucos minutos depois, o tcheco Soucek, que entrou no lugar do lesionado Lucas Paquetá, colocou os Hammers na frente da partida, mas depois do VAR revisar o lance, o gol acabou sendo anulado por impedimento. Com a igualdade, os times voltaram a criar, porém sem chances reais de perigo.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo não foi diferente, algumas boas chances foram criadas para ambos os lados, mas o resultado seguiu zerado. Potter e Moyes fizeram mudanças nos times para alterar a situação da partida. Por fim, o placar foi o mesmo até o final. 1 a 1.

Tabela e compromissos

Com o resultado, o Chelsea subiu para a 9ª posição, com 31 pontos. Já o West Ham, subiu para a 16ª colocação com 20 pontos, na Premier League.

O próximo compromisso do Blues é no sábado (18), às 12h00, contra o Southampton, no Stamford Bridge, pela Premier League. Por outro lado, os Hammers visitam o Tottenham no Tottenham Stadium, um dia depois, às 13h30, pela mesma competição.