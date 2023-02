Tottenham vence Manchester City e encosta no G-4 da Premier League

Em confronto de Big Six pela Premier League, o Tottenham recebeu o Manchester City neste domingo (05), em Londres e venceu por 1 a 0, com gol do Harry Kane no início do primeiro tempo.

O confronto foi o extremo para os dois lados. Para o Tottenham, a rodada foi perfeita, já que venceu e chegou aos 39 pontos, ficando há um do Newcastle, primeiro time dentro da zona de classificação para próxima Champions League.

Harry Kane, autor do gol do Tottenham, chegou aos 268 e se tornou o maior artilheiro da história do clube. Além disso, chegou aos 200 na Premier League e persegue Wayne Rooney, que tem 208.

Além disso, o Tottenham venceu todos os cinco jogos contra o Manchester City desde a inauguração do novo estádio. A equipe de Londres se tornou uma 'pedra no sapato do Pep Guardiola.

O Manchester City lamenta por não ter diminuído a diferença para o Arsenal, que perdeu ontem (04) para o Everton fora de casa e continuou com 50 pontos. Hoje, o City está há cinco atrás dos Gunners.

O jogo

O duelo começou com o Manchester City dominando a posse de bola e se mantendo no ataque, mas o Tottenham chegou com perigo aos 14', quando odri saiu jogando errado, Højbjerg roubou na intermediária e a bola ficou com Harry Kane dentro da área, que finalizou de primeir ano canto direito e abriu o placar.

Apesar do City se manter no ataque, pouco foi criado e o time esbarra na defesa dos Spurs. Aos 43' Perisic cruzou, Harry Kane desviou e a bola ficou viva. Dier finalizou na primeira e foi bloqueado, no rebote, o zagueiro chutou mais uma vez e Aké afastou o perigo dentro da área do City.

No fim do primeiro tempo, aos 45' Mahrez ficou com a bola na segunda trave, dominou e soltou um foguete de pé esquerdo. A bola explodiu no travessão do Tottenham.

O segundo tempo teve o mesmo roteiro. City com a bola e o Tottenham explorando os contra-ataques. Aos 76', De Bruyne errou o domínio e Son carregou até na entrada da área. O jogador finalizou no canto e Ederson espalmou. No rebote, Harry Kane cruzou para Højbjerg que soltou um foguete e o arqueiro brasileiro defendeu.

Aos 86', Romero fez falta em Grealish, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Tottenham ficou com 10 em campo, mas conseguiu segurar o placar e conquistou a terceira vitória seguida na temporada.

Próximos jogos

Os dois times voltam a focar na próxima rodada da Prmier League. O Tottenham entra em campo novamente no próximo sábado (11), às 12h, fora de casa, contra o Leicester. O Manchester City enfrenta o Aston Villa no domingo (12), às 13h30, em Manchester.