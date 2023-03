Alexia Putellas conquista prêmio de melhor jogadora no Fifa The Best

Alexia Putellas segue fazendo história no futebol espanhol. Pelo segundo ano consecutivo, a jogadora do Barcelona foi eleita a melhor do Fifa The Best, superando Beth Mead, do Arsenal e da seleção da Inglaterra; Alex Morgan, do San Diego Wave e dos Estados Unidos, na tarde desta segunda-feira (27), em Paris, na França.

Apesar de ter conquistado o vice-campeonato da Women's Champions League, a capitã da equipe Culé viveu uma ótima temporada, sendo protagonista e conquistando três títulos: Supercopa Feminina da Espanha, Copa da Rainha e Primera Iberdrola. Porém, precisou ser cortada da Euro. Ela rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo (LCA) durante um treino da Espanha. No geral, Putellas fez 42 gols e distribuiu 23 assistências em 55 jogos entre clube e seleção.

La Reina revelou surpresa ao ter faturado o segundo troféu e nem preparou discurso. Putellas parabenizou Morgan e Mead, além de agradecer à sua família, que não pôde comparecer na premiação.

"Eu não estava preparada para receber esse prêmio, muito obrigada a todos que votaram em mim. Eu gostaria também de dar os parabéns à Alex (Morgan) e Beth Mead, vocês merecem esse troféu também. Agradeço à minha família. Hoje não puderam vir e claro as minhas companheiras, a comissão técnica, o presidente que está aqui e as pessoas do clube. Quero recordar as pessoas que estiveram lá todos os dias, não só agora mas durante toda a minha vida porque graças a elas sou o que sou. Obrigado às pessoas que perseguem um sonho. Se você tem um sonho e trabalha nele ao longo do caminho, pode alcançá-lo e, o mais importante, aproveitá-lo”.

Últimas ganhadoras do The Best

2022: Alexia Putellas

2021: Alexia Putellas

2020: Lucy Bronze

2019: Megan Rapinoe

2018: Marta

2017: Lieke Martens

2016: Carli Lloyd

2015: Carli Lloyd

2014: Nadine Kessler