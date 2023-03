Lionel Messi vence prêmio Fifa The Best pela segunda vez na carreira

Lionel Messi, campeão do Mundo com a Argentina, superou Karim Benzema e Kylian Mbappé e levou o prêmio de melhor jogador do Fifa The Best 22 nesta segunda-feira (27). Essa é a segunda vez vez que o atacante recebe a premiação, que começou em 2016. A primeira foi em 2019.

Além de Messi, Cristiano Ronaldo, que ganhou em 2016 e 2017, e Robert Lewandowski, que ganhou 2020 e 2021, são os outros dois jogadores que também receberam o prêmio duas vezes. Luka Modric é o outro jogador que recebeu o prêmio, em 2018.

Para a premiação, a Fifa levou em conta o início da temporada 21/22, Copa do Mundo do Catar e a primeira metade da temporada 22/23. Outros dois que ganharam a Copa do Mundo, Lionel Scaloni e Emiliano Martínez, treinador e goleiro da Argentina, receberam os prêmios dos melhores nas suas funções.

The Best e Bola de Ouro

Vale lembrar que a entidade máxima se desvencilhou da premiação da Bola de Ouro em 2016 e, por isso, criou o The Best. No prêmio da France Football, a Bola de Ouro, Messi já levou sete vezes, em 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 e 2021.

Demais premiações

Seleção feminina escolhida pela FIFPro

Reprodução/Fifa

Seleção masculina escolhida pela FIFPro